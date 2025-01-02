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賴清德拋爭議法案公投風向球 綠內部意見拉扯未有定論

記者蔡晉宇、王千豪／台北2日電
立法院日前為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。(本報資料照片)
立法院日前為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。(本報資料照片)

立法院日前三讀修正財劃法、選罷法與憲法訴訟法3法，綠營內近期向高層建議，針對「財劃法」可研議發動公投，讓全民行使複決權。民進黨人士表示，賴清德總統新年談話雖拋出公投風向球，但目前綠營內部意見拉扯，未有定論。

民進黨人士指出，目前內部一派意見認為，複決公投看似一條可能的救濟管道，不過勢必演變成為藍綠大動員、大對抗，從綠營在國會走對撞路線近一年看來，成效並不好。該人士說，特別是明年又要縣市長選舉，若走上公投路，將從今年春節後，就要開啟一連兩年的「戰鬥模式」，黨內各系統資源多已鎖定在地方選舉，有無餘力應付公投，都有疑義。

綠營主張公投派意見則認為，行政院將提出覆議，雖然成功機率微乎其微，但行政院長卓榮泰到立院報告時，正好可以完整闡述論述，也藉此觀察社會氛圍，若民意相挺，就可訴諸公投。依「公投法」規定兩年一次公投，將在今年8月底舉行公投，理想的盤算是，比照2021年4大公投全台巡迴，若氣勢打出來，可作為地方選舉前哨戰。至於選罷法，綠營內原本就不乏「支持國民黨修法」的意見，認為將罷免門檻提高，才能讓社會在非選舉年休養生息。因此，綠營也有部分意見主張選罷法未必要釋憲，接受修法後狀況也是選項之一。

此外，台灣社等本土社團質疑國民黨立委沒收公民罷免權，宣布啟動「2025全台大罷免」行動，也有民團以「罷免某某某，就是罷免傅崐萁」為號召，持續展開連署；但民進黨人士表示，黨內各系統興趣缺缺，並無發動大罷免戰打算，仍以民間力量為主體。

公投 罷免 民進黨

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