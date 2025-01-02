藍看賴談話 「感覺要繼續鬥」朱立倫：朝野鬥 全民受害

國民黨昨天在中央黨部舉行元旦升旗典禮，前總統馬英九(右起)、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人手牽手一同高呼加油。(記者許正宏／攝影)

朝野對立加劇，賴清德 總統昨天表示，打算邀請立法院長韓國瑜 啟程赴美之際，到總統府喝咖啡 。國民黨主席朱立倫昨天則在中央黨部前升旗典禮表示，去年台灣在賴清德政府領導之下，只能用「鬥」字形容，鬥在野黨、鬥全民，以雙少數要鬥多數；兩岸也是鬥，不斷地鬥，只會造成台灣動盪，全民受害。

朱立倫說，期許2025年是「和」的一年，只有大家遵守民主的規範，才能和；只有大家敞開心胸、換位思考，才能和；中央跟地方和，朝野和，國會和，台灣才有未來。

針對賴總統的新年談話，藍營人士指出，賴總統已為「更大的民主」掀牌，就是罷免與複決，直接向所有在野力量宣告他要繼續鬥。藍營人士認為，賴清德選在韓國瑜要赴美參加川普就職典禮之際找來喝咖啡，這並非啟動院際協調權，而是把立法院長當成ＡＰＥＣ特使一樣要韓來接見，顯示賴清德並不尊重人，加上他上任以來未與朝野政黨互動，顯示2025年仍延續「鬥」的架構。

國民黨立委王鴻薇也說，民進黨立院黨團總召柯建銘前兩天還說要罷免韓國瑜，賴總統現在就要跟韓院長喝咖啡，難道在唱雙簧？顯得沒有誠意。

國民黨立委李彥秀也說，賴總統若真有心化解朝野衝突與對立，應該真心誠意拜會在野黨領袖，遞出橄欖枝化解歧見，這才是總統的格局與高度。

民眾黨批評，賴總統在新年談話提及廿六次「民主」，卻在過去一年獨攬司法及行政權，暴力杯葛、欺騙恐嚇等手段影響立法運作，民主成為「民進黨作主」，在國內破壞和諧、製造分裂，國人因自我認同遭致獵巫。

賴清德總統邀請立法院長韓國瑜代表國家，率領朝野參加美國總統當選人川普的就職典禮，並打算於啟程之際邀請代表團到總統府喝咖啡。即將組團前往美國的民進黨立委樂觀其成，在野立委則呼籲賴總統應和朝野領袖進一步溝通，台灣沒時間能內耗。

韓國瑜帶領的代表團成員包含民進黨立委王定宇和陳冠廷、國民黨立委柯志恩、李彥秀與葛如鈞，以及民眾黨立委陳昭姿。對於賴總統的咖啡之邀，李彥秀說，若有機會向賴總統建言，還是朝野和諧為主，台灣沒有太多時間能虛耗、內耗。

李彥秀也說，賴總統期待兩岸春暖花開，這也是台灣的主流民意，期盼總統能釋出更多善意，從觀光與民間交流開始，讓兩岸步上善意的螺旋。

柯志恩直言，她自己在立院很清楚，現在面臨的問題是朝野之間信任度不夠、溝通很差，開會大家永遠都在吵架，你罵我、我罵你，這才是最基本要解決的問題，賴清德最需要面對的是立院的朝野攻防，找立院朝野黨團三長，大家共同看要怎麼把議事弄得更完整。

陳昭姿表示，賴總統要化解朝野對立，比起喝咖啡，更重要的是「明辨是非」；賴總統就任後，執政黨在國會無理取鬧，表決輸了就訴諸民粹，行政院更是不遵守立院通過的決議與法律，動輒提覆議、釋憲，最令人無法接受的是司法追殺第二大在野黨的黨主席。

王定宇表示，2025年剛開始，全民都希望台灣有一個穩定的政局，賴總統跟韓院長見面交辦特使該做的事情，非常恰當，大家也能坐下來好好溝通。