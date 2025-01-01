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國民黨元旦升旗 朱立倫盼兩岸和國內從「鬥」變「和」

記者鄭媁／台北1日電
國民黨1日在中央黨部舉行元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右二）、台北市長蔣萬安（左二）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，朱立倫細數過去一年國民黨在立法院通過的各項法案，並呼籲兩岸異中求同，未來中華民族一同努力前行。（記者許正宏／攝影）
國民黨1日在中央黨部舉行元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右二）、台北市長蔣萬安（左二）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，朱立倫細數過去一年國民黨在立法院通過的各項法案，並呼籲兩岸異中求同，未來中華民族一同努力前行。（記者許正宏／攝影）

國民黨今在中央黨部前廣場舉行元旦升旗，黨主席朱立倫表示，他期許2025年是「和」的一年，只有大家遵守民主的規範，才能「和」；只有大家敞開心胸、換位思考，才能「和」；中央跟地方「和」，朝野「和」，國會「和」，台灣才有未來。

朱立倫今與前總統馬英九、副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭以及台北市長蔣萬安，偕同多位黨籍立委、議員、中常委及黨務主管共同出席。

朱立倫致詞表示，走過2024，國民黨贏回國會最大政黨，大家非常團結，國會54席黨團成員團結一致，不但選出正副院長韓國瑜、江啟臣，更為全民福國利民的法案來打拚。15位縣市長包含蔣萬安與各縣市長，大家團結努力為全民期待的重大建設，或是長輩與年輕人關心的議題，全力以赴做好為民服務的工作。

朱立倫表示，在歲末的最後一個月，立法院在民進黨強力杯葛、暴力的手段下，國民黨立委團結一致，讓25年來無法修正的「財劃法」順利通過；昨天更是在民進黨反對之下，長者最關心的80歲以上免巴氏量表能順利通過。這些都是國民黨立院黨團與地方政府大家團結一致、努力展現的成果。

朱立倫提到，2024年，台灣在賴清德政府之下，只能用一個字來形容，就是「鬥」，鬥在野黨、鬥全民，以少數甚至是雙少數要鬥多數；兩岸也是鬥，不斷鬥只會造成國內的動盪、只會造成全民受害。

他強調，國民黨一再期待，民主是少數服從多數、多數也會尊重少數，這樣才能「和」，衷心期盼2025年是和的一年，只有大家遵守民主規範，才能和，只有大家敞開心胸、換位思考，才能和，中央跟地方和，朝野也能和，國會能和，台灣才有未來，這是2025年他衷心的期盼。

提及兩岸，朱立倫說，我們的國家就是中華民國，中華文化是我們的本，中華民族是我們的根。在兩岸交流過程中，如果大家都能秉持「求同存異」的信念，能進一步到「求同尊異」；兩岸的「同」是同為中華民族、同屬中華文化；兩岸的「異」是政治制度的差異，「求兩岸之同，尊重兩岸之異，我們的子孫就能走向和平康莊的大道。」

朱立倫表示，期盼民進黨、全台灣與對岸的朋友，不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以我們是「同為中華，異為體制」，求同尊異，兩岸才能和平。

朱立倫說，中華民國114年是很重要的年份，今年有三大重要的紀念日，3月12日是國父孫中山逝世100周年，今年也是抗戰勝利80周年，同時是台灣光復80周年，也是非常重要的紀念日，要讓全民及全世界華人知道這是最關鍵的時刻。大家團結一致，共同紀念這三大重要的節慶與節日，共同團結努力。

朱立倫重申，國民黨2025年衷心期盼，大家能由「鬥」、敞開心胸變「和」，2025新年才會快樂。同時，兩岸能從「鬥」而「和」，能求同尊異，就能愈來愈和平。

朱立倫 國民黨 民進黨

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