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柯文哲交保北檢二度抗告 民眾黨批追殺

記者蕭雅娟、林銘翰／台北1日電
台北市長前柯文哲(中)交保，台北地檢署再次提抗告，台灣高等法院已收案。(本報資料照片)
台北市長前柯文哲(中)交保，台北地檢署再次提抗告，台灣高等法院已收案。(本報資料照片)

台北地檢署昨跨年夜對民眾黨主席柯文哲等四人交保裁定二度抗告，指控柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜是重要「小帳房」，非柯口中「愛玩的小朋友 」；台灣高等法院已分案，最快今天裁定。

台灣民眾黨表示，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨，究竟要到何時才作罷？北檢以「有實質影響力」想繼續押柯，政治意圖昭然若揭；柯已公開允諾辭黨主席，同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，北檢一再提抗告，甘淪執政黨鷹犬。

據了解，民眾黨今天下午3時舉行擴大中央委員會，由柯文哲親自主持，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及黨部一級正副主管，預料討論黨主席請辭、推派代理黨主席案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，民眾黨全黨一心，「柯文哲是我們的主席」。

北檢上周四依貪汙等罪嫌起訴柯文哲等11人，將柯等5名在押被告移審法院、建請繼續羈押；法官裁定交保，北檢不服，針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗等4人交保裁定提起抗告。高院發回更裁，北院二度裁定4人增加金額交保，但均要戴電子腳鐐監控。

北檢指出，綽號「橘子」的許芷瑜是負責處理柯文哲私密行程、保管財務及收受金錢的要角，並掌握三筆金流。其中，柯文哲於2022年10月24日在市長辦公室踩飛輪見「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章，邱將300萬元（台幣，下同，約9萬美元）放在市長辦公室地上，柯將錢交給許女處理；李文宗的范姓秘書也證稱，許芷瑜親自將欲存入眾望基金會的150萬元交給她。另外，柯去年3月間拜會悟覺妙天禪師，帶走妙天交付裝有1000萬元現金的皮箱，柯交給許女保管，再指示許女逐筆交付李文宗、木可公關負責人李文娟處理新故鄉協會事務。

北檢指出，柯涉收下鉅額款項後，多直接交給許女保管、運用，許女角色舉足輕重，檢方已對許女發布通緝至2062年、註銷護照並請求他國「司法互助」協助遣返，為防柯與許女串證，有羈押柯的必要。

柯文哲 民眾黨 遣返

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