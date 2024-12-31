我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

台灣宜蘭縣長涉貪 林姿妙遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職

記者王燕華、戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。(本報資料照)
宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。(本報資料照)

台灣宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。依地方制度法停職。

宜蘭地方法院表示，本案審理過程與判決絕無受到政治力干涉，外界不宜過度揣測。

國民黨表示，遺憾司法未能還給林姿妙公道，全力支持林姿妙上訴以捍衛清白。

林姿妙說，「我沒罪，非常難過、非常痛心」，為何把她判這麼重？她簡單做人，實實在在，台灣司法已經被政治綁架了，要繼續上訴，直到還我們清白為止，會和鄉親一起努力。

「我很委屈，我沒做壞事。」林姿妙說，沒有證據啊，也不看證據、事實，用不實的電話來定罪，經過10個月，明知這通電話是假的，用這通電話起訴、定罪，這是壯圍鄉農會理事長請託她，不是涉案的被告陳政勳。「這是政治迫害，人事時地物都不同，為何會這樣判？」

國民黨表示，遺憾司法未能還給林姿妙公道，更擔憂林姿妙遭遇停職後，既有縣府政策無法順利推動，影響宜蘭發展。本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。國民黨全力支持林姿妙上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。

國民黨

上一則

台北101跨年夜首獻光雕秀 8位台灣運動英雄現身

下一則

柯文哲秘書「橘子」許芷瑜涉貪污收賄逃亡 通緝至2062年

延伸閱讀

川普上訴失敗 性侵女作家案維持判賠500萬

川普上訴失敗 性侵女作家案維持判賠500萬
印尼「完美老公」涉貪被判刑6年半 總統：應求刑50年

印尼「完美老公」涉貪被判刑6年半 總統：應求刑50年
新聞幕後／宜蘭縣長林姿妙將宣判 藍綠白沙盤推演劍指2026

新聞幕後／宜蘭縣長林姿妙將宣判 藍綠白沙盤推演劍指2026
柯文哲涉貪遭訴 總統府：尊重司法調查 不評論個案

柯文哲涉貪遭訴 總統府：尊重司法調查 不評論個案

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告