台灣宜蘭縣長涉貪 林姿妙遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。(本報資料照)

台灣宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年，另遭判特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月、另犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年。合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。依地方制度法停職。

宜蘭地方法院表示，本案審理過程與判決絕無受到政治力干涉，外界不宜過度揣測。

國民黨 表示，遺憾司法未能還給林姿妙公道，全力支持林姿妙上訴以捍衛清白。

林姿妙說，「我沒罪，非常難過、非常痛心」，為何把她判這麼重？她簡單做人，實實在在，台灣司法已經被政治綁架了，要繼續上訴，直到還我們清白為止，會和鄉親一起努力。

「我很委屈，我沒做壞事。」林姿妙說，沒有證據啊，也不看證據、事實，用不實的電話來定罪，經過10個月，明知這通電話是假的，用這通電話起訴、定罪，這是壯圍鄉農會理事長請託她，不是涉案的被告陳政勳。「這是政治迫害，人事時地物都不同，為何會這樣判？」

國民黨表示，遺憾司法未能還給林姿妙公道，更擔憂林姿妙遭遇停職後，既有縣府政策無法順利推動，影響宜蘭發展。本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。國民黨全力支持林姿妙上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。