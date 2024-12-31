鄭文燦二度出庭仍否認收賄 檢：證據不是只有EXCEL檔

桃園市前市長鄭文燦（右）涉貪案30日第二次準備程序庭，鄭依然矢口否認收賄。（記者潘俊宏／攝影）

海基會前董事長鄭文燦 被控在桃園市長任內收賄500萬元（台幣，下同，約15.2萬美元），昨二度出庭，仍否認犯罪，委任律師質疑起訴書多所臆測，檢方嚴重誤解都市計畫流程，非常不專業；蒞庭檢察官回擊本案事證明確，有給錢、退款金流，「不是只有EXCEL檔案」，法庭上擦出火藥味。

鄭文燦遭起訴求刑12年，12天前首度出庭，昨提早32分抵達桃園地院，一身黑衣褲、戴口罩 ，媒體問「會不會認為司法不公」？鄭未回應。法庭上檢辯攻防，鄭文燦未發一語，直到最後辯方要求調閱監聽譯文，鄭文燦才開口說，事涉七年前片段，希望能完整還原，探求真實避免濫用。

律師何祖舜列出十點辯護意見，強調鄭無受賄犯意，也無收賄行為，更無配合職務上行為，檢察官只採信廖家父子的證詞，以自己定見而非依事實辦案。直指檢察官表現非常不專業，對都市計畫流程嚴重誤解，今年5月28日接案，6月3日就發動搜索、拘提、羈押等偵查手段，短短數日能否正確掌握都計規範、程序等，令人存疑。

律師鍾維翰表示，檢方未善盡舉證責任，根據台塑顧問廖俊松之子廖力廷夫妻監聽譯文，廖力廷說提袋先塞桌下，然後被廖父支開；廖妻問「那他（鄭）知道嗎」？廖回「看他之後有沒有退」，顯示鄭對500萬並不知情，事後也無職務上協助行為。

蒞庭檢察官呂象吾、邱健盛表示，此案是歷來公務員收賄，罕見取得行賄者出入市長官邸的蒐證影像、金流證據、通訊監察譯文、相關人員通訊軟體譯文，及四名行賄者證詞等完整證據的案例。

檢察官陳嘉義說，土地開發事證繁多，只要詳閱起訴書與全部卷證，即可知本案不僅有給錢、退款金流，「不是只有EXCEL檔案」，還有行賄被告相關口供、市府各次會議職務行為，事證明確，請求庭上依法重判。

辯方律師最後聲請調閱監聽卷，還有遭檢方以偵查不公開拒絕的簽結卷。法官表示，若涉及偵查不公開，法院也不適合檢視，調監聽卷部分待合議庭審酌，諭知辯方具狀提出聲請勘驗範圍，下次開庭日為明年元月14日下午。