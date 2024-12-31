我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

鄭文燦二度出庭仍否認收賄 檢：證據不是只有EXCEL檔

記者陳恩惠、周嘉茹、朱冠諭／桃園31日電
桃園市前市長鄭文燦（右）涉貪案30日第二次準備程序庭，鄭依然矢口否認收賄。（記者潘俊宏／攝影）
桃園市前市長鄭文燦（右）涉貪案30日第二次準備程序庭，鄭依然矢口否認收賄。（記者潘俊宏／攝影）

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄500萬元（台幣，下同，約15.2萬美元），昨二度出庭，仍否認犯罪，委任律師質疑起訴書多所臆測，檢方嚴重誤解都市計畫流程，非常不專業；蒞庭檢察官回擊本案事證明確，有給錢、退款金流，「不是只有EXCEL檔案」，法庭上擦出火藥味。

鄭文燦遭起訴求刑12年，12天前首度出庭，昨提早32分抵達桃園地院，一身黑衣褲、戴口罩，媒體問「會不會認為司法不公」？鄭未回應。法庭上檢辯攻防，鄭文燦未發一語，直到最後辯方要求調閱監聽譯文，鄭文燦才開口說，事涉七年前片段，希望能完整還原，探求真實避免濫用。

律師何祖舜列出十點辯護意見，強調鄭無受賄犯意，也無收賄行為，更無配合職務上行為，檢察官只採信廖家父子的證詞，以自己定見而非依事實辦案。直指檢察官表現非常不專業，對都市計畫流程嚴重誤解，今年5月28日接案，6月3日就發動搜索、拘提、羈押等偵查手段，短短數日能否正確掌握都計規範、程序等，令人存疑。

律師鍾維翰表示，檢方未善盡舉證責任，根據台塑顧問廖俊松之子廖力廷夫妻監聽譯文，廖力廷說提袋先塞桌下，然後被廖父支開；廖妻問「那他（鄭）知道嗎」？廖回「看他之後有沒有退」，顯示鄭對500萬並不知情，事後也無職務上協助行為。

蒞庭檢察官呂象吾、邱健盛表示，此案是歷來公務員收賄，罕見取得行賄者出入市長官邸的蒐證影像、金流證據、通訊監察譯文、相關人員通訊軟體譯文，及四名行賄者證詞等完整證據的案例。

檢察官陳嘉義說，土地開發事證繁多，只要詳閱起訴書與全部卷證，即可知本案不僅有給錢、退款金流，「不是只有EXCEL檔案」，還有行賄被告相關口供、市府各次會議職務行為，事證明確，請求庭上依法重判。

辯方律師最後聲請調閱監聽卷，還有遭檢方以偵查不公開拒絕的簽結卷。法官表示，若涉及偵查不公開，法院也不適合檢視，調監聽卷部分待合議庭審酌，諭知辯方具狀提出聲請勘驗範圍，下次開庭日為明年元月14日下午。

鄭文燦 口罩

上一則

選罷法、財劃法未送總統公布 藍咨請延緩 綠嗆「罷韓」

下一則

柯文哲加保二度獲釋 審判長：不辭黨主席或成再押理由

延伸閱讀

新聞評論／從大法官到柯文哲案 民進黨把司法當鷹犬

新聞評論／從大法官到柯文哲案 民進黨把司法當鷹犬
柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦 等明天銀行開門籌錢

柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦 等明天銀行開門籌錢
「沒打開裝500萬元提袋」鄭文燦神隱112天 出庭否認收賄

「沒打開裝500萬元提袋」鄭文燦神隱112天 出庭否認收賄
涉受賄500萬 鄭文燦首出庭不認罪「相信法院還我清白」

涉受賄500萬 鄭文燦首出庭不認罪「相信法院還我清白」

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告