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整個民眾黨都被傳喚…柯文哲批檢殺紅眼 要辭黨主席

記者王聖藜／台北30日電
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案遭起訴移審獲交保，檢方抗告成功，台北地院29日重開羈押庭。(記者邱德祥／攝影)
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案遭起訴移審獲交保，檢方抗告成功，台北地院29日重開羈押庭。(記者邱德祥／攝影)

台灣高等法院撤銷民眾黨主席柯文哲日前交保裁定，台北地院昨下午重開羈押庭審理；柯文哲在庭中強調，「我必須辭黨主席，交給黃國昌處理」。對先前3000萬元台幣交保金來源為何？柯表示是民眾黨立委黃國昌借他的。

柯文哲在羈押庭表示，一起案子整個民眾黨幾乎都被檢察官傳喚過，「只剩下沒幾個人沒被傳喚」，他批檢察官辦案根本殺紅了眼、且太有針對性；柯說，他必須辭去黨主席，不然整個黨務會無法運作。

柯文哲說，他接下來還有好幾起官司要面對、要出庭，如果不辭黨主席，連帶整個黨務都運作不了，因此「須請黃國昌幫忙」。

柯文哲告訴法官，他在9月就寫信表示要辭黨主席，不過信一直被卡著，於是只好再請律師幫忙聲請解除禁止通信的禁令；柯說，之後黨的事也需要時間進行交接，他如果現在就說不幹了、人就跑了，那麼明天「小草」就都去退黨，希望法官能給他最多一個星期時間辦理黨務交接。

柯文哲對檢察官控訴他交保後即會串證，表示檢方強調「橘子」許芷瑜是全案關鍵，但許芷瑜案發前早就出國二個多月，中間有沒有回國他根本不知道，也有可能許芷瑜看到新聞鬧大又自己買機票出國。

柯說，全案最大問題在檢察官辦案早已有偏見，所有找到的證據，都想盡辦法朝印證偏見方向去走，才會認定他貪汙。

審判長江俊彥問及本月27日辦保的3000萬元來源為何？柯表示「是黃國昌借給我的」，他說，原本想銀行30日一開門就要和妻子陳佩琪親自到銀行提領自己剩下的3000萬元存款還給黃，不過又臨時重開羈押庭。

柯文哲表示，陳佩琪告訴他存款能領出的就是3000萬元，因為存摺已在搜索時被檢察官扣案，所以只能到銀行臨櫃提領；柯說如果保金要再增加，「接下來我可能要賣掉新竹的地、或是將現在的住處向銀行抵押去借錢，才可以辦保」。

柯文哲 民眾黨 機票

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