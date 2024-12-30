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俄烏戰帶來龐大商機 中科院無人機授權民間拚外銷

記者程嘉文╱台北30日電
中科院計畫將包括「騰雲」無人機等多種設計授權給國內業者，讓他們積極對海外促銷。圖為騰雲無人機。(本報資料照片)
中科院計畫將包括「騰雲」無人機等多種設計授權給國內業者，讓他們積極對海外促銷。圖為騰雲無人機。(本報資料照片)

外交部長林佳龍上月率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及20家相關廠商組成的訪問團，出席中華民國駐立陶宛代表處及立陶宛創新署在維爾紐斯共同舉辦的「無人機產業論壇」。消息人士透露，為了爭取因為俄烏戰爭帶來的龐大無人機市場，中科院計畫將包括「騰雲」無人機等手頭多種設計，授權給台灣民間業者，讓他們積極對海外促銷。

官員表示，俄烏戰場的教訓證明，無人機雖然好用，卻是徹底的耗材，損失數量非常大。由於俄國在歐美的資產遭到扣押，成為西方國家援助烏克蘭的重要財源，因此各國都在爭取這個市場。

以往台灣廠商推出的無人機，不乏引進國外技術或零件，再「貼牌」成為自家產品的例子。無人機因為是新興產業，市場特色是產品壽命短，更新速度快，沒幾年就會被新問世機種所取代。如今中科院決定將現有多種無人機設計，釋出給台灣廠商，讓企業以靈活手腕積極向外開拓客源。如果獲得訂單，中科院再依產量收取權利金。例如目前中科院研製的最大無人機「騰雲」，尺寸與美國出售與軍援台灣的MQ-9B接近，這次就將釋出給位於台南、由飛機維修跨足無人機的亞洲航空公司。

與無人機業者合作，並非中科院首度跨足民間市場。目前中科院產品中與民生最相關者，是高鐵列車的集電弓。台灣高鐵每年需換2000組以上集電弓，營運初期從日本進口所費不貲，特別向中科院尋求協助。中科院成功製造出產品獲日方認證，最近更進一步開發出材質不含鉛的新式集電弓接觸片，可減少汙染，已獲台灣與日本的專利，不過尚未獲得高鐵下單。

無人機 立陶宛 日本

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