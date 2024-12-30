俄烏戰帶來龐大商機 中科院無人機授權民間拚外銷

中科院計畫將包括「騰雲」無人機等多種設計授權給國內業者，讓他們積極對海外促銷。圖為騰雲無人機。(本報資料照片)

外交部長林佳龍上月率領「台灣卓越無人機 海外商機聯盟」及20家相關廠商組成的訪問團，出席中華民國駐立陶宛 代表處及立陶宛創新署在維爾紐斯共同舉辦的「無人機產業論壇」。消息人士透露，為了爭取因為俄烏戰爭帶來的龐大無人機市場，中科院計畫將包括「騰雲」無人機等手頭多種設計，授權給台灣民間業者，讓他們積極對海外促銷。

官員表示，俄烏戰場的教訓證明，無人機雖然好用，卻是徹底的耗材，損失數量非常大。由於俄國在歐美的資產遭到扣押，成為西方國家援助烏克蘭的重要財源，因此各國都在爭取這個市場。

以往台灣廠商推出的無人機，不乏引進國外技術或零件，再「貼牌」成為自家產品的例子。無人機因為是新興產業，市場特色是產品壽命短，更新速度快，沒幾年就會被新問世機種所取代。如今中科院決定將現有多種無人機設計，釋出給台灣廠商，讓企業以靈活手腕積極向外開拓客源。如果獲得訂單，中科院再依產量收取權利金。例如目前中科院研製的最大無人機「騰雲」，尺寸與美國出售與軍援台灣的MQ-9B接近，這次就將釋出給位於台南、由飛機維修跨足無人機的亞洲航空公司。

與無人機業者合作，並非中科院首度跨足民間市場。目前中科院產品中與民生最相關者，是高鐵列車的集電弓。台灣高鐵每年需換2000組以上集電弓，營運初期從日本 進口所費不貲，特別向中科院尋求協助。中科院成功製造出產品獲日方認證，最近更進一步開發出材質不含鉛的新式集電弓接觸片，可減少汙染，已獲台灣與日本的專利，不過尚未獲得高鐵下單。