國土法最快明闖關 延期上路朝野有默契 學者：等於判死刑

國土計畫法明年4月上路，但國土功能分區圖尚未繳齊，國民黨 立院黨團評估，理想狀況是展延和農業權入法同時三讀，但綠營有意見，白營也認為不宜倉促，藍營擬優先闖關延期，再處理農業權，目前國土法修正草案已過一個月協商冷凍期，最快明天闖關。

國土法要求全國22縣市今年6月底前繳交國土功能分區圖，至今只有16個縣市完成提送，新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣尚未繳交，衝擊審查進度；朝野立委提出27個修法版本，盼展延上路2至4年，歷經初審、協商，朝野對展延雖有初步共識，但期程仍待討論。

目前此案已排入明天立法院會討論事項第九案，延期、農業權補償條文有望一併闖關。儘管朝野有共識修法展延，國民黨內卻陷入角力。

民眾黨 立委張啓楷表示，國土法爭議很大，可能要從長計議；針對農業權入法，民眾黨團認為此方向可支持，現在應好好討論，但不要急迫處理。

對國土法展延幾成定局，甚至出現農業權入法新戰場，內政部 堅定強調國土法能杜絕土地不當炒作，確保資源永續發展，延期上路並非好解方。

至於農業權，內政部強調，農業權談的是農民從事農業生產的權利，不符合法制上的「特別犧牲」，不應與國土計畫混為一談，也不該與「農業發展權」概念有所混淆；內政部質疑，未釐清議題就貿然入法，將破壞土地秩序，影響民眾合法權益及土地合理使用發展。

國土計畫法延期與否，朝野暗自角力，新法延期幾成定局，藍綠均有意以「時間換取空間」，傾向先延期、後處理農業權。

執政黨內部也對國土法延期與否陷入分歧。目前府院態度放軟，願「順應局勢」，與行政院長卓榮泰日前對外所稱「尊重立院」論述一致，但內政部長劉世芳態度相當堅定，曾有人形容她「連府院也勸不動」、「拆彈決心十足」。

朝野對國土計畫法延期上路有默契，新法至少展延兩至六年。不過成功大學規劃與設計學院院長張學聖昨疾呼，展延六年等於判國土法死刑，現階段若讓農業權入法，對接農業部的農政資源投入，才能解決目前修法爭議。