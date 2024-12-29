我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

北院再次召開柯文哲羈押庭 分析：「逆轉收押」機率低

記者蔣永佑／台北29日電
北檢抗告成功，北院預計台北時間下午3點召開柯文哲、應曉薇、沈慶京，李文宗羈押庭。（記者曾吉松／攝影）
北檢抗告成功，北院預計台北時間下午3點召開柯文哲、應曉薇、沈慶京，李文宗羈押庭。（記者曾吉松／攝影）

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方立刻對其中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人提起抗告，台灣高等法院29日以4理由裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院收到高院發回更裁卷宗，預計台北時間29日下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問應曉薇、沈慶京，法官楊世賢法官在第17法庭訊問李文宗，目前持續與辯護人及被告聯繫中。

重開羈押庭的結果，則可能分為重新羈押、加重保金或增加電子腳鐐，或維持原裁定。

高院撤銷發回的4理由，分別是柯、應、沈、李4人均涉犯重罪，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，但原裁定對於被告4人無羈押必要性部分，未就其衡量事項為必要說明；且未具體說明何以具保等手段，即可防免被告4人逃亡？理由並無不完備；又原具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？也未見原裁定妥適說明。

另外，被告應曉薇除中華民國護照外，尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，並不恰當。因此檢察官提起抗告有理，故撤銷原裁定並發回原審法院更裁。

法界人士分析，移審後抗告案件，縱使高等法院撤銷發回，仍會交由原審同一合議庭再次裁定，原合議庭應就高院撤銷理由重新審視、考慮，但要做出逆轉收押的裁定，等同「打臉自己」前次判斷，機率相對低。而高院因柯案各界矚目須審慎考量，撤銷讓原審合議庭再補充意見，說服檢方也向社會大眾明示。

高院 柯文哲 護照

上一則

赴陸註冊台北故宮？挨批自我矮化 律師：沒加「中國」難過關

下一則

應曉薇羈押庭聚焦加拿大護照 自爆與王尊侃關係

延伸閱讀

台高院4理由撤銷柯文哲交保裁定：未說明為何能防止逃亡

台高院4理由撤銷柯文哲交保裁定：未說明為何能防止逃亡
柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁
被柯文哲叫「年羹堯」 蔡壁如笑：其實還不錯啦

被柯文哲叫「年羹堯」 蔡壁如笑：其實還不錯啦
台北市議員應曉薇疑雙重國籍 男友：14年前當選就放棄加拿大國籍

台北市議員應曉薇疑雙重國籍 男友：14年前當選就放棄加拿大國籍

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有