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新聞評論／國會連敗就翻桌 賴清德與尹錫悅一步之遙

聯合報社論
民進黨政府在國會慘遭四連敗，賴清德（圖）若不願認清少數執政現實，執意翻桌，恐將步上尹錫悅後塵。（本報資料照片）
民進黨政府在國會慘遭四連敗，賴清德（圖）若不願認清少數執政現實，執意翻桌，恐將步上尹錫悅後塵。（本報資料照片）

在藍白聯手優勢下，立法院20日通過選罷法、憲訴法和財劃法修正案，加上24日七名大法官人事案均遭封殺，等同民進黨政府在國會慘遭四連敗。行政院長卓榮泰表示將研議是否對三法案提出覆議，盼「力挽狂瀾導回正軌」；賴清德總統也將補提大法官人選。

民進黨政府面臨大敗窘境，全然是不顧少數執政現實而執意蠻幹的結果，可說咎由自取。明知實力不足、籌碼有限、勝率極低，但府院黨卻自始至終抱持想「梭哈全拿」的賭徒心態，甚至豪賭輸了還想翻桌耍賴，與同樣面臨少數執政困局的南韓總統尹錫悅戒嚴鬧劇，不過一步之遙。

以財劃法為例，如果在野黨版本那麼不堪，甚至如閣揆桌榮泰恫嚇人民所說將影響防災救災，那為何政院不提出相對版本並與在野黨團協商，反而是總統閣揆帶頭挺青鳥衝國會，以要脅在野黨來阻止立法？

更讓人不齒的是，綠營側翼發動輿論攻勢，竟訴說起民進黨政府如何協助地方之「美好」，渾然忘了民進黨在野時要求修財劃法的義正辭嚴。賴清德總統任台南市長時即贊成財劃修法；前閣揆蘇貞昌任民進黨主席時，也強調要將財劃法列入優先法案；立院黨團「永遠的總召」柯建銘更曾說財劃法是「永遠第一優先法案」；時任雲林縣長蘇治芬甚至批評，地方政府仰賴中央提供資源，就像「君臣關係」。如今財劃法修正回歸地方自治，竟成濫權違憲？竟比「君臣關係」更反民主？這豈止是雙標。

對於選罷法修法，民進黨的標準也很錯亂。修法前的罷免連署機制，正副總統要身分證，民代卻不必。對於前者，綠營視為理所當然；對於民代罷免連署也附身分證影本，為何就嚷嚷剝奪了人民罷免權？但過去公投法修法，蘇貞昌通過政院版草案，就要求連署公投附身分證影本防偽；民進黨立委修法主張也要求「公投連署時必須增填身分證發證日期」。如果讓罷免程序更嚴謹就是反民主，民進黨反民主已經反到顚三倒四了。

至於憲訴法的修正，實與憲法法庭沒收國會改革有關，實質廢死的憲法判決更起了臨門一腳之力，影響所及也讓賴清德所提的七位大法官人選全遭封殺。關鍵在大法官罔顧司法謙抑與權立分立原則，自甘淪為政黨捍衛隊；憲法法庭也變身府院「討拍庭」，成為可恣意霸凌立法等各權的寡頭獨裁機關，與人民期待的超越黨派、守護憲法，差之何止千里。

何況連民進黨都能刷掉大法官被提名人劉靜怡，藍白不能否決其餘不適人選？而且目前仍有八位大法官，憲訴法修法並未讓憲法法庭開不了庭，只是暫時不能判決；只要賴清德盡快重提國會多數能夠接受的適合人選，即可輕易跨過九人以上才能判決法律違憲的門檻；民進黨心知肚明，憲法法庭的困局，正是因為總統提名失當所致。

在大部分國家，只要國會擁有大法官人事同意權，提名者都必須考量人選能否讓國會多數接受。賴清德不肯割捨宛若「護賴神山」的憲法法庭，更不惜重注全押「自家人」。如今全遭封殺，民進黨不先檢討提名是否違逆民意，反怪罪在野黨癱瘓憲法法庭，何其荒謬！

賴清德高呼「民主紛爭要用更大的民主來解決」，但綠營除了發起批判違憲攻勢，更有總統不公布、閣揆不副署、呼籲倒閣等獻策，匪夷所思，卻自認合憲。殊不知尹錫悅宣布戒嚴，也是自認合憲行使總統職權。只要賴清德不願認清少數執政、國會連敗的民主現實，執意翻桌，恐將步上尹錫悅後塵。

民進黨 賴清德 大法官

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