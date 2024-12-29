民眾黨前秘書長謝立功爆黃珊珊將復權 白營內鬥檯面化

黃珊珊傳將復權，民眾黨內派系鬥爭檯面化。（本報資料照片）

民眾黨 主席柯文哲 前日獲交保後，黨內派系鬥爭檯面化，民眾黨前秘書長謝立功爆料，黨內有人在運作，要讓停權的立委黃珊珊復權，並指民眾黨如果出爾反爾做出改變，如何讓外界接受。民眾黨中央委員江和樹則替黃珊珊緩頰，稱黃珊珊沒有申訴，黨內不可能再分裂，並批評謝立功為了參選中評委搞黨內分裂。

今年8月民眾黨爆發政治獻金假帳案風波，多筆政治獻金款項被質疑登載不實，民眾黨中評會決議將時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊停權3年。民眾黨的黨代表選舉日前結束，黃珊珊派大勝，在明年1月民眾黨中央委員跟中評委改選前夕，謝立功爆料，有股力量在運作幫黃珊珊復權。

謝立功表示，如今黨代表選出新民意，黨主席柯文哲也獲交保出來，接下來如何處理，考驗黨主席的意志；黨章規定到底可不可以復權，應基於民眾黨最大的利益，目前黨章沒有規定復權，如果中評會、中央委員會要做出這樣的轉變、決定，會讓外界覺得不可思議，更會被質疑民眾黨出爾反爾。

針對謝立功質疑有人運作替黃珊珊復權，江和樹表示，黃珊珊被中評會停權後沒有申訴，謝立功是讀法律的，非常了解民眾黨章程，為什麼會說這樣的話？背後目的就是為了參選中評委；當初謝立功喊話要柯文哲認罪協商，被中評會要求說明，結果謝根本不理中評會，現在要參選下屆中評委是要回來滅黨的、要來報復的。

柯文哲至今仍處於請假狀態，暫未打算回歸處理黨務，民眾黨內意見分歧，有人建議柯文哲轉任榮譽黨主席或增設副主席。江和樹反駁，榮譽主席代表已經卸任，柯文哲任期還有兩年時間，哪來榮譽黨主席問題，沒聽過這樣說法。

面對柯文哲仍未對黨務運作發言或指揮，黨內各派系各自出招放話，民眾黨前立委陳琬惠在臉書 表示，「黨在此艱難時刻，想什麼復權，還有人回應，到底？」