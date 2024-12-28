是否政治辦案？就看北檢查林欽榮力道

高雄市副市長林欽榮。（本報資料照片）

民眾黨 主席柯文哲 涉京華城容積率收賄與侵占政治獻金遭起訴，但不只柯文哲要被審判，北檢起訴也是接受檢驗的開始，外界質疑柯文哲收賄金流證據薄弱，加上「橘子」許芷瑜角色不清楚，以致法院裁定柯文哲3000萬元（台幣，下同，約91.4萬美元）交保；如今威京集團主席沈慶京自爆曾遭高雄市副市長林欽榮索賄，北檢應拿出查辦柯案的力道，用同樣強度追查此案，以免落下政治辦案口實。

北檢過去四個月與柯文哲肉搏鬥智，但起訴書顯示「某時地親自收受1500萬」，沒有金流與具體人時地，關鍵收賄物證還是excel檔，檢方依柯文哲在大選傳訊息給黃珊珊說「小沈已給過」，藉此推論有收賄，讓當事人與律師團難以信服。若此簡訊是收賄證據，檢方也應追究黃珊珊是否合謀？

從10萬字起訴書來看，柯文哲處理京華城案明顯涉及圖利，這點毫無疑問，但檢察官起訴柯文哲收賄，在許芷瑜未到案情況下，無法找到有力的致命證據。檢方認定柯文哲收賄1710萬元，但鼎越開發卻能獲得121億巨額利益，對價關係似乎不合理；相對市議員應曉薇收受5250萬元賄款，柯文哲的實質影響力難道僅值1710萬？

北檢過去四個月大陣仗偵辦京華城案，但並未斬獲太多金流證據，如今沈慶京在移審庭上否認行賄柯文哲，反而咬出兩度遭林欽榮（前台北市副市長）透過「白手套」勒索，北檢雖然已分案偵辦，並於先前偵辦京華城圖利案時傳喚過林欽榮，但看不出有何強力偵查作為，力道與企圖心遠不如夜以繼日查辦柯案。

北檢以撒天羅地網之姿、派各路菁英查柯文哲案，接下來外界也會看，北檢是否也會認真偵查林欽榮，否則就是坐實了「看顏色辦案」的這把椅子。

民進黨 人士說，相信司法只問「證據」不問「顏色」，但社會上已對柯案貼上政治辦案標籤，近日輿情顯示，中間選民相當比例認為「柯文哲有貪汙」、「民進黨也有政治力介入」，兩者聲音並存，可能進一步凝聚民眾黨支持者內部向心力，這對民進黨要搶攻白營流動選票不利。

一位南部民進黨立委指出，昨天回到選區，很多人都在問「網路社群盛傳，沈慶京1500萬疑似賄款，北檢根本沒找到金流」究竟怎麼回事？明顯感受到北檢金流方面證據力受質疑，成為了影射民進黨政治辦案硬傷。

台北市前市長郝龍斌表示，檢方以圖利罪起訴柯文哲絕對成立，但用收賄起訴，證據薄弱。針對藍白競合，郝龍斌說，藍白脣亡齒寒，民進黨政治辦案柯文哲，可能也政治追殺國民黨，未來藍白合作應要加強。