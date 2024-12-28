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陳菊腦血管阻塞住院「逐漸康復中」 醫：流感或肺炎後易心血管疾病

記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁(左)今出席苓洲國小120周年校慶，證實監察院長陳菊(右)逐漸康復中。(聯合報系資料照)
高雄市長陳其邁(左)今出席苓洲國小120周年校慶，證實監察院長陳菊(右)逐漸康復中。(聯合報系資料照)

台灣監察院長陳菊因重感冒住進高醫，檢查出腎腫瘤手術切除，未料又出現左側腦血管血阻塞，二度緊急開刀，所幸黃金時間內搶救，目前術後狀況穩定，逐漸恢復中。高雄市長陳其邁28日出席苓洲國小120周年校慶說到，高雄市民都非常關心陳菊院長身體狀況，希望她能夠早日康復。

陳其邁表示，陳菊院長她的市長任內，對高雄很多建設，很多市民也都非常懷念，他前天有跟高醫院長王照元聯繫，表達過關心，目前在高醫悉心診治下，陳院長已逐漸康復當中，希望陳院長趕快恢復身體健康。

胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，流感或肺炎感染後的一段時間內，是心血管疾病和腦中風的高度危險的時間，祝監察院長陳菊早日康復。

蘇一峰表示，過去研究曾發現，流感感染後心血管急症的發生是平常的6倍。肺部的嚴重發炎，導致血液凝固，容易血栓形成；癌症者也容易血栓，開刀也容易血栓。美國的CDC網站都直接提醒，流感之後容易心血管急症的發生。

陳菊最新更新的臉書貼文是在24日，內容指出「平安夜，祝大家平安喜樂，也願台灣順遂。天氣寒冷，請各位朋友要多注意保暖、身體健康喔」。網友紛紛在貼文底下蓋起祈福留言樓，許多網友表示，「花媽早日康復」、「不要再感冒了，記得打流感疫苗」、「高雄人的花媽，願妳健康順遂」。

中風 陳菊 陳其邁 流感

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