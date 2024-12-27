北檢不滿柯文哲交保提抗告有3可能 李彥秀：若駁回政治力不可小覷

民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，27日交保後直接回家面露微笑。(圖／報系資料照片)

民眾黨 主席柯文哲 深陷京華城容積率案，遭羈押禁見114天，台北地檢署起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，合議庭裁定3000萬(台幣，下同，約91萬美元)交保、限制住居。柯文哲歷經9小時終於籌足保證金，昨(27)天中午步出台北地院，除了先回金山南路二段住家跟妻子陳佩琪團圓，還驅車南下新竹探望父親。

沒想到重獲自由不到9小時，北檢昨天晚上9點半，因不服法院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告具保等裁定，已擬具相關事由，依法向法院提出抗告。另就彭振聲部分，不提抗告。北院昨天晚上11時多，已將北檢抗告理由與本案卷宗送往台灣高等法院。

對此，高院今天指出，抗告採書面審理、不開庭，已受理分案，約早上近11點時已開始閱卷，承辦合議庭會最快今天做出裁定。

合議庭會做出的裁定有三種，包括撤銷地院裁定並發回（發回更裁）、駁回檢察官抗告、或是高院自己做出裁定；但通常都是前兩種情況，極少會由二審法官自為裁定。

李彥秀：若駁回抗告 政治力不可小覷

台北地方法院裁定柯3千萬交保，台北地方檢察署不服已提抗告。國民黨立委李彥秀表示，若抗告遭駁回，雖不影響日後的司法審判，但社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀表示，案件偵查期間，由於諸多事證都需要調查偵訊，法官對於檢方聲押理由的判定，原本就會有比較寬的標準；但是隨著偵查結束，起訴書也將被告罪證攤在陽光下，檢方就必須提出更為強而有力的事證，才能說服法官繼續羈押。另一方面，柯文哲身繫民眾黨未來的存續與發展，缺乏逃亡的動機，再加上「且不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，檢方抗告，恐怕需要對院方提出「一刀斃命」的事證。

李彥秀指出，司法必須「只講證據，不講政治」、「只問黑白，不問藍綠」，但是京華城案偵辦期間，媒體與政論節目日以繼夜的當成「天橋說書」的材料，在民眾的心中早已留下「政治偵辦」的刻板印象；檢方起訴後，雖然指控柯文哲收受1500萬元的賄款，但是仍缺乏具體金流的明確事證，如果抗告最後仍遭駁回，雖然不影響日後的司法審判，但是在社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀說，柯文哲雖然在20日寄出「辭黨主席聲明」，但是目前民眾黨對柯文哲的支持始終堅定，「主席沒有第二人選」成為民眾黨的主旋律，「今天柯文哲，明天任何人」在民眾黨基層也繼續發酵，柯文哲續任與否的問題將延後至明年2月28日，如果檢方聲押最終以失敗收場，雖然柯文哲仍難在短期內「滿血復活」，但是蓄積「政治能量」恐怕才是民進黨真正需要擔心的問題。