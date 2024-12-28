黑白集／柯主席辭職沒？ 民眾黨「扛著大石頭」過河

民眾黨主席柯文哲遭起訴，黨內誰會接任黨主席，黃國昌（左）及民眾黨中央緊急應變小組召集人林富男（右）都堅定表示，柯文哲就是黨主席，會繼續帶領民眾黨。（記者曾原信／攝影）

帶著28年半的求刑數，柯文哲 昨天獲得交保。對民眾黨 而言，這不知是喜是憂。柯文哲被押在看守所時，黨團運作自如，還能為他發聲。現在柯主席帶著一身腥臭回來，民眾黨繼續接受他領導，會不會反而迷失方向感？

最尷尬的是，「柯主席」還是不是黨主席，迄今是個問號。一周前柯文哲申請解除通信，說要寄出辭黨主席的信，台北地院還越俎代庖稱辭職信「已生效」。豈料，民眾黨這邊硬說「沒收到信」。這封信究竟是沒寄出，或是黨裡「不想收到」，還真耐人尋味。

最妙的是，柯文哲最信任的中央委員暨中央緊急應變小組召集人林富男說，就算有辭職信「中央委員也不會接受」，主席就是柯文哲，「沒有第二人」。換言之，北院宣布「生效」的柯文哲辭主席，立馬又被民眾黨「作廢」了。現在，就看交保的柯文哲「本尊」，要不要重新「登基」。

白營公職和幹部展現「團結」，是避免被「團滅」的必要做法，但未必能留住「小草」失望的心。畢竟，柯文哲的發財之道和政商酬酢，和墮落政客沒什麼兩樣，令人反感。眼前「尊柯」是一回事，但民眾黨現在是「扛著大石頭」過河，除非眾人能幫柯文哲「洗白」，否則這顆石頭會愈扛愈累，甚至可能與之俱沉。

柯文哲如果想清楚，也許得再親口宣布辭職一次。