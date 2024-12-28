柯妹號召小草捐款交保金 挨批沒法治觀念 民眾黨也急喊卡

民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬台幣交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

台北地院於台北時間27日凌晨2時許裁定民眾黨 主席柯文哲 3000萬元（台幣，下同約91萬美元）交保，由於交保金額龐大，柯文哲胞妹柯美蘭27日上午7時許，緊急在LINE 群組號召支持者到中央黨部捐款籌措交保金。民眾黨證實，並表示能體諒柯美蘭著急的心情，經溝通後已緊急停止。

由於法院裁定限制柯文哲與案件相關證人有所接觸，原本，柯文哲安排民眾黨部的幹部當他的保證人辦手續，不過，又顧慮有些黨工仍是案件證人，「接觸」後可能有牴觸裁定禁止事項之虞再度羈押，後來改由黨籍立委黃國昌的妻子高翔出面當保證人。

高翔在辦保時，民眾黨籍台中市議員江和樹與多名男性黨工陪同辦業務，高翔面對媒體詢問為何協助柯文哲辦保，只微笑未說明。

柯美蘭27日上午7時許陸續在多個LINE群組號召支持者到中央黨部捐款，籌措哥哥柯文哲3000萬的交保金，曝光的截圖中，柯美蘭表示自己已到中央黨部捐款，並備註柯主席交保用，因每人一年不得超過10萬元台幣，所以請大家幫忙。

不少小草聞訊紛紛響應捐款：「捐的政治獻金可以拿來交保，我們捐一點就有」、「要不要開一個帳戶乾淨的，捐一下用在交保」、「一個人走得快，一群人走得遠，我們是一群人」。

由於截圖外流，引起各界質疑柯美蘭此舉缺乏法治觀念。民眾黨新竹黨部主委李國璋證實，中央黨部知情後，立即與柯美蘭溝通，並暫停捐款行為，因黨務是黨務，柯主席個人交保金是個人的交保金，不能混唯一談，中央黨部也能體諒柯美蘭著急為哥哥籌措保釋金的心情，但這僅是柯美蘭個人行為，黨部也強調絕不會用黨部的錢來做為交保金，請支持者放心。