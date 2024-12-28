我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

民眾黨朋友幫忙 柯文哲9小時籌3000萬交保 北檢即時抗告

台灣新聞組／台北28日電
民眾黨主席柯文哲（前左三）被控在京華城容積率案中收賄、侵占政治獻金遭羈押禁見114天，檢方起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，合議庭27日裁定柯3000萬元台幣交保。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨主席柯文哲（前左三）被控在京華城容積率案中收賄、侵占政治獻金遭羈押禁見114天，檢方起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，合議庭27日裁定柯3000萬元台幣交保。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積率案中收賄、侵占政治獻金羈押禁見114天，檢方起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，柯否認犯罪，批檢察官押人取供，合議庭昨凌晨裁定柯3000萬元（台幣，下同，約91萬美元）交保，柯9小時籌錢辦保，結束牢獄生活，北檢不服已提出抗告。

另4名在押被告威京集團主席沈慶京裁定4000萬元交保、台北市議員應曉薇1500萬元交保、台北市前副市長彭振聲500萬元交保，柯競總前財務長李文宗加保800萬元，最後以1000萬元交保，5人昨天全部完成保釋。北檢不服法院對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告裁定交保，已於昨晚間9時30分，向法院提出抗告，只有對彭振聲不提抗告。

柯文哲涉京華城容積率與政治獻金4大案，不法所得9371萬元，檢方起訴柯文哲求刑28年6月。

柯文哲在接押庭否認犯罪，控訴檢方指他與沈慶京闢室密談京華城是「典型臆測」，也否認寫便條紙命令秘書「橘子」許芷瑜潛逃出境，雖然3名蒞庭檢察官強烈建議續押，但合議庭仍裁定交保。

裁定指出，柯文哲雖否認違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪，卻涉犯10年以上重罪，收賄款項高達數千萬元，且使京華城公司圖得百億不法利益，依檢方所提撕碎字條等證據，有羈押事由；檢察官雖控許芷瑜逃亡，卻未指出許女涉案情節，裁定柯以3000萬元交保，限制住居，即日起限制出境、出海，不得有任何接觸同案被告、證人的行為，若有違反情事，都可能構成再羈押理由。

法官列舉證人有台中市政府前顧問蔡壁如、基隆市副市長邱佩琳、基隆市長謝國樑等，由於柯妻陳佩琪及部分黨工仍有案在身，為免裁定生波、影響柯與家人相處，法院稍晚補充裁定「除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為」，替柯與陳佩琪接觸與從事黨務解套。

柯文哲在黨工簇擁下走出法院，法院內外擠滿群眾吶喊「主席加油」，許多小草在北檢100公尺外聚集，柯文哲搖下車窗向小草揮手致意。返回住家後，先在家門前跨火爐去霉運，柯語帶哽咽說，「我還是相信自己不是那種圖利、貪汙、違法的人」，但遇到這種風風雨雨，表示人生還是有地方要檢討改進。他對民眾黨有責任，絕對不可能冒著讓民眾黨陷入危機的風險逃亡，請司法給當事人充分時間，釐清真相。

至於3000萬元交保金來源，民眾黨立委黃國昌說，柯文哲是公私分明的人，不會希望用黨的錢去交保。3000萬是一群默默支持民眾黨的朋友群策群力，希望民眾黨能拓展第三勢力。

柯文哲 民眾黨

上一則

沈慶京否認行賄 指高雄副市長林欽榮兩度找白手套來要錢

下一則

麥當勞事件 雄中校長親巡網訓斥學生「一點都不好笑」

延伸閱讀

白集體決策？ 促柯文哲任榮譽主席聲起

白集體決策？ 促柯文哲任榮譽主席聲起
募款籌措柯文哲交保金 柯美蘭挨批缺乏法治觀念

募款籌措柯文哲交保金 柯美蘭挨批缺乏法治觀念
柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告
柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年