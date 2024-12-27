柯文哲否認侵占獻金 指木可商品像「扁帽工廠」、「小英商號」

檢方查出柯文哲找上李文娟負責木可公關時，曾告訴她「禁得起特偵組盤問是先決條件」。圖為李文娟11日遭北檢傳喚。本報資料照片

時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗遭求處17年4個月，他否認犯罪。圖為他26日被押解至北檢。記者季相儒／攝影 北檢昨天偵結柯文哲 政治獻金案，針對檢方指控柯文哲挪用眾望基金會捐贈款支付827萬(台幣，下同，約26.5萬美元)競總員工薪資涉及背信罪，另利用木可公司侵占政治獻金粗估6800萬。對此，柯文哲昨天接押庭答辯時告訴法官，檢察官控訴木可販賣的商品，就像「扁帽工廠」、「小英商號」，檢察官認為是侵占政治獻金，已過度推論。他也否認背信罪指控。

柯文哲並表示，成立基金會是他離開市府後想做一個選總統大選的「起手式」，用基金會的錢做公益活動，當初在調查局受訊問時「我就知道這個灰色地帶說不清」。民眾黨秘書長周榆修則是質疑，眾望基金會運作模式和民進黨 的新境界文教基金會一樣，「為什麼賴總統可以，柯文哲就該死？」

周榆修表示，柯文哲演唱會的性質其實是就跟出書的版稅一樣，但看起訴書，北檢竟覺得因為演唱會票的價格很高就等同政治獻金，「這是什麼邏輯？」

對於檢方指控柯文哲挪用眾望基金會捐款，支付競總員工薪資而涉及背信。周榆修表示，眾望基金會平常從事社福、慈善跟相關社福政策的研究跟分析，大選期間提供柯文哲制定長照保險政策等；事實上，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會，並無實質不同。

周榆修說，他曾擔任新境界基金會青年發展部副主任，也是民進黨中央黨部青年發展部副主任，按照北檢邏輯，新境界文教基金會侵占民進黨政治獻金，賴清德 總統是新境界的董事長，難道就因為他是總統，而侵占全體納稅人的錢嗎？

至於木可公關，周榆修說，8月29日查帳記者會說得很清楚，授權金過高，時任競選總幹事黃珊珊要求木可返還溢付的136萬款項，目前進度卡在司法偵查優於返還，木可作為商業公司，跟前總統蔡英文的小英商號、賴清德的賴桑小舖一模一樣，「難道賴清德可以，柯文哲該死？」

柯文哲則是在答辯時表示，木可公司成立是為處理肖像權的問題，詳細的運作要問李文宗，且木可的員工本來就在做競總的善後工作。不過，柯對法官提問「是否同意政治獻金支付薪水？」、「誰決定支付？」柯文哲則無多的辯解。但他表示，檢察官認為是侵占政治獻金，已過度推論。

周榆修批評，黨檢媒找不到證據羅織罪名，輪番審問民眾黨的同仁，意圖消滅第三勢力、民眾黨，呼籲台北地院公平審理。

對於周榆修指民進黨新境界文教基金會、賴桑小舖、小英商號也「一樣」，民進黨官方無回應。民進黨人士表示，新境界基金會帳目清楚，均有帳目在按可查，一切符合相關法令規範，民進黨身為執政黨，會以最高規範律己，也歡迎社會各界檢視。