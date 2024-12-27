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檢勾稽柯錢與罪未見鐵證 法界：缺具體金流 充滿情緒用詞

台灣新聞組╱綜合27日電

在野黨第三勢力領袖柯文哲遭台北地檢署以涉京華城、政治獻金假帳案起訴，柯與檢察官都將面對冗長法律戰。偵查「柯案」檢審動作不斷，爭議層出不窮，柯究竟有無貪贓枉法，從檢方公布的起訴書內容，看不到一刀畢命的證據，未來司法如果無法一槌定「罪」，執法者甘為政治打手的印象將難以抹滅。

柯案啟辦之初，柯文哲兩度在羈押庭洗「三溫暖」，一個法官認為柯沒有犯罪嫌疑、一個認為犯嫌重大裁准羈押；為何檢察官祭出同一紙聲押狀，不同法官審查的見解會南轅北轍？案子一開辦，就令人費解。

柯文哲羈押禁見後，國家機器放話助拳，經手卷證的「司法支部」洩密洩到無法無天，客觀證據還沒解讀，親綠名嘴就猛添柴火，透過輿論判柯極刑；評論員「聽」到證據就開槍，盡毀柯的人設，貪瀆案演成政黨間「偵查庭攻防」對決個案，荒謬又傷法治。

偵查機密守不住，對羸弱的檢察威信無疑雪上加霜，確保辦案正當性，檢方分案查洩密，卻只見口號、未見行動。手機是最可疑的犯罪工具，電信業者通聯紀錄保存六個月，柯文哲被起訴了，還留「黃金二個月」蒐證機會，要不要挽回職業形象？檢察高層決行。

台北地檢署以四大罪狀起訴民眾黨主席柯文哲，起訴書中引用諸多他與競總財務李文宗、前副市長黃珊珊間的手機訊息對話，以及在他家查扣的行動硬碟檔案資料，內容許多跟犯罪事證無關，但足以毀掉「阿北人設」。法界也有人質疑，起訴書欠缺行賄金流具體證據，但充滿檢方情緒用詞。

北檢則指出，柯文哲否認在他住家主臥室查扣的A1-37行動硬碟是他的，也否認關於政治獻金表單是他做的，偵辦團隊宛如增加十倍難度調查眾多細節，才會直接載明寫進起訴書，同時揭露柯文哲與他人的對話紀錄，重塑其犯罪動機、原因及目的。

至於柯文哲與黃珊珊、民眾黨秘書長周榆修等的簡訊，如「威京小沈，已給過，不用再找他，另外他的財務也不好」等，作為柯承認收賄、找政商二代經營關係等佐證。

柯文哲京華城等案規模巨大，調查方法撒網捕魚，與柯、民眾黨有關的人、事、物無一倖免全部約談，檢、廉、調「三軍」伸手摸進黨庫，勾稽「錢」與「罪」的對價關係，達到為當權者剷除政治異己金脈的附加目的不說，於執法比例上，有無妨害政黨競爭的健康發展？也很可議。

檢察官辦收賄罪，有確鑿金流，偵訊一次就起訴也不是不行，柯文哲收押四個月歷經12次提訊，本月就押解出庭三次，檢方以他人「供述」逼柯就範，「乒乓球式」來回用共犯的話套柯的話，殊不知，被告有權不自證己罪，何況「供述證據」隨時可能翻車。

柯文哲案重要性常被拿來與陳水扁案相比，但兩案辦案模式卻大不同，扁案特偵組「鎖螺絲」對準扁謀定後動，對扁家資金流向一清二楚，沒有延押聲請，判有罪確定，柯案卻不一樣。

檢察官稱查到「錢從沈慶京的口袋進入柯文哲的口袋」，但光憑沈慶京帳戶曾提領千餘萬現金，直接勾稽到柯文哲硬碟筆記，行賄的具體人證、時間、地點都沒有，這樣的證據，若無法獲得法院認可，不但盡失顏面，更落政治辦案的口實。

柯文哲 民眾黨 陳水扁

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