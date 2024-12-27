京華城案北市議員應曉薇收賄5250萬 護航手法曝光

台北市議員應曉薇涉京華城容積率案，收賄5250萬元台幣，被檢方求刑16年6個月。（本報資料照片）

台北地檢署指控威京集團主席沈慶京透過台北市議員應曉薇及助理吳順民向市府陳情，由市長柯文哲 召開「便當會」施壓，讓京華城獲取20%容積獎勵，應收賄5250萬元（台幣，下同，約160.3萬美元）、吳收賄363萬餘元，依違背職務受賄罪起訴，對應求刑16年6個月，並聲請沒收賄款。

另外，時任北市副市長彭振聲明知違背法令，仍罔顧京華城案遭眾多公務員、都委會委員提出違法質疑，與柯文哲等人共同圖利京華城121億餘元，依貪汙治罪條例主管監督事務圖利罪嫌起訴，檢方考量他知過並承認犯行、自白犯罪，建請判刑三年。

檢方並指北市前都發局長黃景茂、都委會執行秘書邵琇珮為了官位及仕途而攀附柯文哲，違背都市計畫專業圖利財團百億不法利益，建請對黃景茂處刑七年、併科1000萬罰金，邵琇珮坦承己過、勇敢面對己罪，建請處刑一年三月並宣告緩刑二年。

檢方起訴指出，柯文哲在首任市長任期內已知威京集團主席沈慶京的主張於法無據，卻在競選市長連任期間，經友人建議要破除反商形象而轉而積極與財團互動，開始拉攏沈慶京等企業財團人士，建構往來管道並培植親信助手，明知市府對京華城土地容積率依法認定為560%，卻因與沈慶京密切交往並接受賄賂，決意利用市長權力護航，在被認為「不算是我的人」的副市長林欽榮、都發局長林洲民去職後，由「自己人」彭振聲、黃景茂分別接任副市長、都發局長，展開圖利京華城容積行為。

檢方調查，沈慶京於2017至2019年間透過應曉薇、吳順民向北市府陳情，陸續交付應曉薇600萬元、吳順民185萬餘元。2020至2021年間，應、吳見基層公務員認為聲請容積獎勵有適法性問題，不但請託彭振聲「放水」，應曉薇還假借職務指名特定公務員出席議員協調會、以電話責問都發局公務員、當面責罵都委會公務員、向不配合的公務員大量索取資料以造成工作負荷與心理壓力，沈慶京於此階段交付應4500萬元、吳123萬餘元；全案進入都市設計及土地使用開發許可審議程序，沈慶京又陸續交付應、吳各150萬、55萬元。