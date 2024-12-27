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高虹安高調復出 政壇解讀有信心無罪判決 拚復職或連任

記者黃羿馨／新竹27日電
停職中的新竹市長高虹安近日高調復出，頻繁出席企業及機關尾牙，公開出席活動，與新竹政界人士同框。（圖／民眾提供）
停職中的新竹市長高虹安近日高調復出，頻繁出席企業及機關尾牙，公開出席活動，與新竹政界人士同框。（圖／民眾提供）

新竹市長高虹安因助理費官司停職迄今，昨起剩餘任期已不到兩年，由原副市長邱臣遠代理，若高辭職也不再辦補選，改由內政部派任。高虹安停職後轉趨低調，近期一反常態出席活動，個人粉專開始更新，政壇認為她有信心無罪判決，要拚復職或連任，延續政治生命。

來源：聯合新聞網

高虹安一審被判有罪，7月26日停職後淡出政壇，臉書、IG停止更新，直到中秋節起，低調出席地方活動；最近也換了髮型，頻繁出席企業、機關尾牙且上台高歌，高還公開出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，與多名新竹政界人士同框。

高虹安原受邀出席新竹市長就職兩周年記者會，但消息提早曝光，她擔心模糊焦點因此取消。不過，高扮成聖誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送聖誕禮物，還把當天互動照片更新在臉書上，貼文加入「市長姐姐」、「新竹市政府」等關鍵字。

高虹安貼文有9000多人按讚，近800則支持者留言打氣。高停職中，由邱臣遠代理市長，因任期已超過兩年，依地制法，若高辭職，市長不再補選，由內政部派員代理；若二審判無罪，高可復職；若高未辭職、官司無進度，由邱臣遠繼續代理。

高虹安高調復出，對二審判決展現信心，拚無罪判決，也為2026拚連任預備。市議會時力黨團總召林彥甫說，高虹安官司若未能在兩年內確定，邱臣遠代理時間會比高在職還長，邱是代理身分，缺乏長遠規畫，加上人事更換頻繁，非市民之福。

民進黨議員劉崇顯說，高虹安持續在幕後實質影響市府運作，打壓監督市府的聲音。罷免團體「風城安心上路」持續連署，發起人CY表示，高虹安仍出席地方活動，不少市民對市府施政不滿，已達連署門檻五成；選罷法修正案剛通，要趕在連署須附身分證影本的新法上路前，盡量增加連署人數。

內政部 臉書 罷免

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