黑白集／輸不起就賣「芒果乾」 綠要亡國幾次

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨立院黨團是史上最無論述能力。（本報資料照片）

立院朝小野大，審查重大法案連遭青鳥圍攻，發起人都是執政黨。國會改革法案審議時，賴清德 剛上任，綠營大黨鞭柯建銘呼喊，「習近平長臂管轄國會，國家在生死存亡關頭」。這次綠營攻擊藍白修法，又說「亡國在即」，還破窗夜襲議場。綠黨團一再宣告國家滅亡，賴清德豈非當了七個多月「亡國之君」？

財選憲三法修正通過，老柯悲控藍白「亡台四人幫」承北京指令修法。當時，卻未見綠營孤臣憂國，只有「商女不知亡國恨」。夜審三法時，有綠委棄甲直奔吳乃仁酒攤作樂；爬窗女綠委演完「零日攻擊國會版」，隔天便集聚愛河畔，大玩「魷魚遊戲」。

老柯指控韓國瑜、傅崐萁和黃國昌為「賣台三人組」，他卻拉卓榮泰找韓、傅密室協商，喬「亡國三法」通過時程。賴清德不捉「匪諜」，卻以此渲染「亡國」，煽動群眾衝進國會；偏偏老柯正和「賣國賊」交易。民進黨 演這齣，是欺負青鳥腦容量小嗎？

游盈隆說，民進黨立院黨團是史上最無論述能力，此言不虛。辯不過、輸不起，只好走街頭暴力。當芒果乾、牛排龍蝦宴都叫不動年輕人上街，便剪貼香港反送中 口號和太陽花情節，拼出「修惡法亡國」劇本，催出青鳥。

民進黨以台獨建國奪政權，靠哭唱亡國執政。民主如此進步，不知還要「亡國」幾回。