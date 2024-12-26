我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

川普促最高法院：暫停執行TikTok強制出售令

大法官人選 朱立倫：挺廢死、綠友友 一定反對

記者鄭媁／台北26日電
國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

立法院行使大法官人事同意權投票，七名被提名人全數遭否決。國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨的立場很清楚，任何酬庸、「賴友友」、「綠友友」一律不准通過；因意識形態堅持要廢死的人選，一定反對到底。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，大法官是國家公器，何等重要；接下來賴清德總統必須依照新的憲法訴訟法，於兩個月內提出人選，被提名人必須符合民意需求，而不是符合民進黨的需求，希望秉持大法官公正廉明、客觀務實來守護憲法。

適逢行憲紀念日，朱立倫表示，國民黨永遠是憲法守護者，捍衛憲法、同時要讓憲法精神完整落實在各地，他期待12月25日回復成為國定假日，這是對憲法的尊重。

國民黨立委李彥秀說，民進黨團封殺大法官被提名人劉靜怡，這是對賴清德的洗臉，民進黨團用「黨紀」與賴清德對著幹，看似短時間占上風，但以賴清德的性格，「民進黨立委皮要繃緊了」。

中廣前董事長趙少康表示，劉靜怡對民進黨的藏汙納垢說了實話就被封殺，昨天是行憲紀念日，賴清德總統把中華民國憲法當災難，民進黨團把大法官當附隨與政治鬥爭的工具，還不覺得自己有問題。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

黑白集／輸不起就賣「芒果乾」 綠要亡國幾次

下一則

黃國昌：起訴柯文哲 請北檢公布證據清單

延伸閱讀

劉靜怡：總統若沒同意就澄清 管中閔：大快人心

劉靜怡：總統若沒同意就澄清 管中閔：大快人心
民進黨團倒戈 賴清德提名7大法官團滅

民進黨團倒戈 賴清德提名7大法官團滅
諜對諜 綠黨團封殺劉靜怡在3劇本之中

諜對諜 綠黨團封殺劉靜怡在3劇本之中
大法官同意權案 白挺劉靜怡「不分顏色」 綠祭黨紀約束

大法官同意權案 白挺劉靜怡「不分顏色」 綠祭黨紀約束

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」