大法官人選 朱立倫：挺廢死、綠友友 一定反對

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

立法院行使大法官人事同意權投票，七名被提名人全數遭否決。國民黨 主席朱立倫昨表示，國民黨的立場很清楚，任何酬庸、「賴友友」、「綠友友」一律不准通過；因意識形態堅持要廢死的人選，一定反對到底。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，大法官是國家公器，何等重要；接下來賴清德 總統必須依照新的憲法訴訟法，於兩個月內提出人選，被提名人必須符合民意需求，而不是符合民進黨 的需求，希望秉持大法官公正廉明、客觀務實來守護憲法。

適逢行憲紀念日，朱立倫表示，國民黨永遠是憲法守護者，捍衛憲法、同時要讓憲法精神完整落實在各地，他期待12月25日回復成為國定假日，這是對憲法的尊重。

國民黨立委李彥秀說，民進黨團封殺大法官被提名人劉靜怡，這是對賴清德的洗臉，民進黨團用「黨紀」與賴清德對著幹，看似短時間占上風，但以賴清德的性格，「民進黨立委皮要繃緊了」。

中廣前董事長趙少康表示，劉靜怡對民進黨的藏汙納垢說了實話就被封殺，昨天是行憲紀念日，賴清德總統把中華民國憲法當災難，民進黨團把大法官當附隨與政治鬥爭的工具，還不覺得自己有問題。