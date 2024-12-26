被說賣台亡國 劉靜怡：提名我的賴總統不也有叛國之嫌

大法官被提名人劉靜怡24日遭民進黨立院黨團封殺。（本報資料照片）

大法官 被提名人劉靜怡遭民進黨 立法院黨團封殺，於24日下午起便不停在社群平台上發難。她在臉書 表示，如果總統真的沒有同意這樣幹，就自己澄清，不需要任何人私下向她澄清。總統府秘書長潘孟安昨證實，曾銜總統之命打電話給每一位被提名人，但只是致意。潘強調，劉靜怡是適合的大法官人選。

劉靜怡在臉書談到，從24日的民進黨團記者會開始，就不斷出現沒有證據的謠言，甚至將她描繪成「賣台亡國」的戰犯。她質疑，國會議員的言論免責權的範圍有這麼大嗎？若真的是黨團所言的戰犯，「那提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」既然策略是不斷提油救火，將來只好以撰寫回憶錄的方式奉陪。

劉靜怡也表示，想說的話、想提供的資料都會陸續寫在社群平台上，「這總該是我的言論自由和資訊傳播自由吧？」又媒體想問的問題，實則應該去問總統府和民進黨團才對。

劉靜怡至昨晚持續在臉書平台轉發討論和支持言論，並表示「就繼續抹黑當洗地吧」、「我有轉貼的自由嗎？」她也談到，某位律師學生詢問，是否有遭羞辱的感覺？自己的回答是，「應不是羞辱了我，而是羞辱了其他六位拿到全票被提名人才是吧？」當然，也可能侮辱到由執政黨支持上任的現任八位大法官，並標記「自毀社會大眾對憲法法院的信任」。

國民黨立委羅智強昨質詢，擔任大法官的積極資格是否為不能罵民進黨？潘孟安說「不對」。羅追問，劉靜怡是否適任大法官、有何理由拒絕？潘表示，「我認為她合適」。

羅智強再問，劉靜怡說如果總統賴清德沒同意這樣幹，就自己公開澄清，而民進黨團總召柯建銘說曾致電賴總統、賴也同意。潘孟安回應，他前天銜總統之命，逐一向每位大法官被提名人致意。他強調，賴總統只希望團進團出、票票入匭。

民進黨團書記長蔡易餘昨天表示，憲訴法修法後，少數就能否決多數的憲法判決，且黨團內有人對劉靜怡有不同意見，最後民進黨團決議一致投下不同意票。

身兼民進黨中常委的立委王世堅則表示，劉靜怡是自走砲，適合當名嘴，不適合擔任大法官，且劉靜怡曾羞辱謾罵前總統蔡英文，對英粉而言是血海深仇。