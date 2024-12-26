黃國昌：起訴柯文哲 請北檢公布證據清單

柯文哲官司路 製表／蕭雅娟、王聖藜

台北地檢署偵辦京華城等案傳出即將起訴，民眾黨 立法院黨團總召黃國昌昨天說，北檢要起訴黨主席柯文哲 不是秘密，只是搞得遮遮掩掩大可不必，請他們一併公布起訴書及證據清單，否則就只是主觀的事實認定。

「賴政府的行動如此明確，現在就是在追殺柯文哲；對於北檢會起訴柯文哲，我們沒有任何懷疑」，黃國昌說，期待北檢一併公布起訴書及證據清單，因為起訴書是檢察官主觀的認定，「他們說有發生這些事，並不代表客觀上有發生」，如果沒有相對應的證據清單，就是毫無證據支持的單方指控。

黃國昌說，北檢跟「鏡檢」（即鏡週刊）密切搭配，「他們密切合作的程度，我已經快要看不懂了。」台灣的司法公信力，已經被民進黨 政府踐踏到體無完膚。

他說，自己認識很多在基層兢兢業業、打擊犯罪的檢察官，大家都盡心盡力打擊不法、追出詐欺犯，但有少部分想要升官的人，「看著上面關愛的眼神，想要抱掌權者大腿，配合不肖媒體釋放片面扭曲資訊」。

黃國昌直言，這些檢察官透過媒體帶風向、想要羅織入罪，儘管檢察總長邢泰釗痛心疾首，但是根本永遠抓不到，因為他們都是在「幫聖上辦事」。

黃國昌還說，民進黨前天已經向社會宣告，只要是敢講真心話、批評執政黨，下場就是遭到執政黨立委封殺，沒有資格擔任司法院大法官；民進黨立法院黨團透過具體行動，如此清楚地跟全台灣社會昭告，「司法公信力不是早就被踐踏在地上了嗎？」

「柯文哲不申請抗告到現在已四個月，北檢也查四個月，但沒有看到任何實質證據、金流，只看到很多媒體做文章寫小說，鋪天蓋地的抹黑…」民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，期待北檢有幾分證據說幾分話，起訴書內容應展現給大家看，不應淪為是放消息、帶輿論風向的管道。

黃瀞瑩強調，這四個月對柯文哲是非常嚴重的傷害，媒體或政論節目上的不實指控已經夠多了，應給柯一個澄清的機會。

針對利用「折扣碼」發送競選小物抽佣恐轉列被告一事，黃瀞瑩說，已跟檢察官及調查官解釋清楚，既然他們有他們的想法，跟想帶的輿論風向，透過媒體放話抹黑，應該去問北檢或調查局，「他們知道的應該比我更清楚」。