我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

川普促最高法院：暫停執行TikTok強制出售令

新聞眼／賴清德對民意太自信 民進黨有異聲憂走入困境

記者 周佑政
綠營有不同聲音，認為賴總統對民意過度自信，其實「很危險」。(圖／總統府提供)
綠營有不同聲音，認為賴總統對民意過度自信，其實「很危險」。(圖／總統府提供)

選罷法等三法案闖關後，賴清德總統稱「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，但面對朝小野大困境，賴總統愈來愈難以施展，走入對抗的困局。

執政才半年多，朝野對抗加劇，賴總統卻始終認為民意站在民進黨這邊，從國會改革到這次三大法案，府院黨都強勢反制。

不過綠營也有不同聲音，認為賴總統對民意過度自信，其實「很危險」，若朝野持續對立，政局恐更加動盪、施政更難推展，對執政黨不利。

民進黨團這次達成決議，集體封殺大法官被提名人劉靜怡。有人認為，這是民進黨立院黨團總召柯建銘帶頭對賴清德總統唱反調。但與其說是柯建銘帶頭造反，不如說是柯建銘順水推舟，幫賴清德宣洩掉綠營立委積壓已久的怨氣。

執政黨大黨鞭不惜祭黨紀，率立委集體投下反對票，這一鞭看似狠狠打臉賴總統；但政壇老江湖如柯建銘，豈不知道這動作引起的政治效應？柯建銘其實是一肩扛起內部壓力。

賴清德的強硬作風，早已讓綠營立委有微詞，原民禁伐補償不編足預算，讓原民綠委對支持者無法交代；反對立院價碼公糧補償幅度，受影響的也是農業縣市立委；財劃法任由在野宰割，卻硬是阻擋自家立委拿出版本喊價。

這次大法官被提名人的廢死立場鮮明，還傳出要動用黨紀迫使綠營立委支持，更讓部分立委擔憂會因此被貼上標籤，且提名人選府方未事先派人溝通，強制投票實在投不下去，站在直面民意的第一線，綠營立委承受極大的壓力。

劉靜怡一路罵民進黨，導致無法過關，民進黨團以此封殺她，只是拐個彎宣洩黨籍立委的不滿，並替賴清德找個出口釋放綠委壓力。

更深一層看，民意的不滿已經逼得賴清德四面楚歌，站在民意最前線的綠營立委們最有感。

賴清德 民進黨 大法官

上一則

冷眼集／綠縣市長反新財劃法 因中央無法再看顏色分配

下一則

8位大法官仍可做出暫時處分？學者：綠委恐有誤解

延伸閱讀

賴清德何不找習 談兩岸書同文

賴清德何不找習 談兩岸書同文
台五權合一憲政怪獸的挫敗

台五權合一憲政怪獸的挫敗
新聞評論／黨內也踹一腳 印證賴提名大法官偏頗投機

新聞評論／黨內也踹一腳 印證賴提名大法官偏頗投機
民進黨團倒戈 賴清德提名7大法官團滅

民進黨團倒戈 賴清德提名7大法官團滅

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」