冷眼集／綠縣市長反新財劃法 因中央無法再看顏色分配

高雄市長陳其邁（左三）、台南市長黃偉哲（左一）、嘉義縣長翁章梁（右二）、屏東縣長周春米（右一）、澎湖縣長陳光復（右三）等民進黨縣市長在民進黨秘書長林右昌（左四）、民進黨發言人吳崢（左二）陪同下舉行記者會，反對財劃法修正案不公。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 縣市首長昨天北上齊聚中央黨部，批評「財劃法」修法不公，台上個個講得慷慨激昂，但其說詞卻恰巧證明了，若不修改財劃法，中央就會繼續偏袒綠營執政縣市。

各縣市政府財源都增加了，為何綠營縣市卻不開心？民進黨縣市首長們首先論述，綠執政縣市增加預算 幅度不如其他縣市，「別人都在吃肉，我們只有湯喝」。一席話看似有理，但若民進黨堅持依現行規定，綠營縣市增加的預算可都是掛蛋，一毛也沒有變多，這是陳其邁等人刻意忽略不談的部分；事實上，餅做大了，每個地方政府得利，就是明確事實。

綠營首長們又說，中央未來計畫性、專案性補助將大減，很多案子推不動、要延後完工，不利於地方發展。但這正是最為人詬病之處，民進黨執政8年來，常年透過此管道開巧門，將大把鈔票挹注綠營縣市。

無論是前瞻計畫、大南方計畫、治水預算等，綠營縣市都拿到最優渥款項，而這些全都是「人為決定」而非「法定」，非綠營執政縣市若要分一杯羹，就得看行政院臉色。

綠營縣市首長們是現行財劃法的贏家，食髓知味8年下來，自然不願修法，採更法制化方式，進行預算重分配。這才是明明自家執政縣市政府錢變多了，卻還要反對的真實原因。

財劃法修正後，僅僅稍微挑戰了中央「集權又集錢」，以後地方政府要建設，不必先問是否「顏色對了」，其實更有助中央與地方的夥伴關係。

綠營地方首長與其懷念過去靠著裙帶關係，拿到大筆的中央計畫性、專案預算，不如放眼未來，好好構思自家縣市在這回修法，多分配到的預算要如何善用，「多重視民生，少政治算計」才是地方父母官的為官之道。