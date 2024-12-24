蔡壁如辭中市府顧問 稱不排除選民衆黨主席救柯文哲

台中市府顧問蔡壁如23日向盧市府請辭台中市府顧問。（記者游振昇／攝影）

台中市府顧問蔡壁如表態，將參加民眾黨中央委員選舉 ，也不排除爭取代理黨主席及參選黨主席，昨天已向市府請辭，目前人事命令正在跑流程。蔡壁如原本就跟市長室約時間，但市長盧秀燕 忙著參加議會議程，昨早還表示，蔡壁如還沒跟她當面談，不管哪位公務人員從政都有一定的法律規定，按規辦理。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，蔡壁如說，昨天透過通訊軟體，先向「老闆」市長盧秀燕表達辭意，另約時間當面說明請辭。民眾黨預定1月18日改選中央委員，蔡壁如上周決定參選民眾黨中央委員，也不排除參選民眾黨主席。她說戶籍將留在清水區，繼續地方經營。

蔡壁如說，目前民眾黨應該團結一致，挺身而出參選中央委員；她希望回到進黨中央促進內部團結、尋求外援，至於媒體報導誰與誰不和，都是一些「小打小鬧的八卦」，「創黨有我一份」，她會負起應有的責任，與民眾站在一起。

參選中央委員，算是黨職？市府人事處表示，不管過程，但如果確定是黨職，依規定，擔任黨職就須辭職。

台北中國時報報導，民眾黨主席柯文哲 日前獲台北地院裁准遞交辭主席聲明，不過，收件人、黨祕書長周榆修23日表示，至今還未收到信件，並強調會全力慰留柯文哲。被問及若起訴後，柯文哲是否會停權或開除，周表示，依照民眾黨紀律評議裁決準則，視情節議處，看起訴書內容，如果內容讓人覺得很荒誕，中評會作為黨內獨立行使職權的機關，就看中評會認定。

而決定參選明年民眾黨中央委員的蔡壁如表示，「不管有沒有選上中央委員，義無反顧就是這樣」，昨再進一步表態「願意勇於承擔責任」。至於會不會選黨主席？她覺得，退縮逃避最容易，也不會被人罵，但這時應勇於承擔，也許民眾黨強壯了、民調 上來了，能救到黨，也能救到柯文哲。

蔡壁如也認為，柯請辭黨主席是因深愛民眾黨而做出深思熟慮的決定，黨內一致要慰留柯，她尊重；立委黃國昌如要出來代理黨主席她會支持。