我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

台灣大法官人事遭立院封殺 藍：形同對賴清德不信任投票

中央社／台北24日電
立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，投票結束後議事人員開票，一一唱名得票數。（記者杜建重／攝影）
立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，投票結束後議事人員開票，一一唱名得票數。（記者杜建重／攝影）

台灣立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，七位大法官被提名人均遭封殺。國民黨團總召傅崐萁表示，朝野立委同心協力，全數封殺賴清德總統所提人選，形同對賴清德的不信任案投票。

賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共七位為司法院大法官人選。

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨團對七人全部封殺，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票；雖然民進黨立委對其他六位被提名人投同意票，仍不敵藍白人數優勢，因此七位被提名人全遭否決。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人，在立法院議場前召開記者會。

傅崐萁表示，在朝野立委同心協力下，全數封殺賴清德所提名的七位大法官被提名人，代表大家一致認為這七位被提名人不適格也不適任。

傅崐萁指出，民進黨團總召柯建銘仍有道德勇氣，敢於對抗賴清德，能夠以民為本。不適當的人就應該要封殺，國會必須有能，人民必須有權，今天國會做出的結果，形同對賴清德的不信任案投票，他呼籲賴清德把手伸出國會。

傅崐萁表示，希望賴清德重新提名大法官人選時，起碼要學前總統陳水扁，雖然陳水扁是貪腐總統，但還知道要尊重朝野，大家一起協商，集思廣益，推舉更為適當、被全民接受的大法官，確保司法最後一道防線。

傅崐萁指出，今天大法官人事同意權投票結果，清楚告訴賴清德已成為「跛鴨」總統，受到全民不信任。希望賴清德重新提名時，以民為本，尊重國會，大家好好坐下來協商，開國是會議，討論國家未來方向。唯有大家同心，對國家社會才是好事。

對於民眾黨對大法官被提名人劉靜怡投同意票，傅崐萁表示，這是異曲同工，各司其職、殊途同歸，但是目標一致，就是把七位大法官被提名人全數封殺。

賴清德 大法官 投票

上一則

新聞眼／新財劃法窒礙難行？民進黨是不為 非不能

下一則

新財劃法 盧秀燕：地方會珍惜 陳其邁：劫貧濟富不公平

延伸閱讀

台大法官人事遭立院封殺 藍：形同對賴清德不信任投票

台大法官人事遭立院封殺 藍：形同對賴清德不信任投票
台大法官人事案投票 7位被提名人全部沒過關

台大法官人事案投票 7位被提名人全部沒過關
新聞評論／民進黨柯建銘帶頭造反 賴清德對面全是反對黨

新聞評論／民進黨柯建銘帶頭造反 賴清德對面全是反對黨
打臉賴清德？台大法官人事案 民進黨團封殺劉靜怡 恐無人通過

打臉賴清德？台大法官人事案 民進黨團封殺劉靜怡 恐無人通過

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

2024-12-22 16:16
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

2024-12-17 12:04
女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

2024-12-16 14:17

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌