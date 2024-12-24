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新聞眼／公民運動淪側翼 青鳥行動已變質

記者 王千豪
立法院通過財政收支劃分法等三項法律修正案，引發綠營不滿，民團發起「冬季青鳥在台北」活動。（本報資料照片）
立法院通過財政收支劃分法等三項法律修正案，引發綠營不滿，民團發起「冬季青鳥在台北」活動。（本報資料照片）

從酷暑到嚴冬，「青鳥伴飛」成為新國會日常。然而，這場宣稱的「公民運動」，卻被藍營民代踢爆，長老教會的台南大專學生中心發「走路工」，出車資動員學生參加「冬季青鳥」；再加上無黨籍立委高金素梅也曾質疑，長老教會舉辦「青鳥宴」和原民會補助有關聯，不免讓人猜想，青鳥是否早已淪為執政黨的側翼？

立院會20日處理選罷法、憲法訟訴法、財劃法等修正案，議場內猶如羅馬競技場，爆發本屆國會最嚴重的肢體衝突；場外「青鳥」也不遑多讓，一度和警察發生肢體衝突，在民進黨立委的示意下，甚至企圖攻進立院。綠營有事，青鳥伴飛，儼然已經成為本屆立院日常。

今年初的大選，民進黨失去國會多數黨寶座。然而，民進黨迄今無法從國會多數的美夢中清醒，面對過往也曾主張的國會改革法案時，不惜暴力杯葛議事，企圖透過社會運動壯膽，施壓在野黨，並合理化暴力行為。每每遇到執政黨不想通過的法案時，青鳥就飛到立院。

過往社會運動的本質，是民眾以運動手段向政府表達不滿，試圖改變不得民心的政策或法例，但青鳥卻是配合執政黨監督在野黨，顯然違背社會運動的精神。

青鳥行動變質，民進黨不尋求朝野對話，而是企圖透過變調的社會運動，對抗在野陣營，但因正當性不足，無法激起社會迴響，也限縮公民討論的空間。所謂「自發的公民運動」，誰還相信？

民進黨 民運

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