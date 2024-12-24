新財劃法 盧秀燕：地方會珍惜 陳其邁：劫貧濟富不公平

台中市長盧秀燕（中）指出，感謝多數立委善盡職責，為地方發聲、爭取預算。(本報資料照片)

財劃法修正通過，台中市長盧秀燕 說，中央拿6成5、22縣市分3成5「有比以前多分一點」，雖然不多，但地方會珍惜；高雄市長陳其邁則二度批評「對高雄不公平」，可說是「劫貧濟富版本」，憂心高雄重大建設受影響。

本報系聯合報報導，盧秀燕說，她擔任過6屆立委，在立院20多年，財劃法大家都要修，但因為大家互相杯葛，過去修法都沒成功過，感謝多數立委善盡職責，為地方發聲、爭取預算 ，深表感謝。新北市長侯友宜說，財劃法是朝野包含民眾黨共識，吵鬧後應讓民眾生活更好，盼中央、地方一起向前走。

南投縣府財務處表示，新法以人口、營業額為主的設算方式不利南投縣，恐沒高興本錢。縣長許淑華說，會提早因應準備，畢竟過去整體中央補助，南投縣排在後段班，修法重新分配後，更有彈性、空間，希望中央釋出財源，減少不必要出國考察開銷，而不是急著跟地方畫清界線。

陳其邁昨表示，依新版公式，假如土地交易熱絡、土增稅增加，甚至是炒房比較多的，反而可拿到更多統籌款，「可說是劫貧濟富的版本」，這樣台北、新北一定分配較多，變成有錢更有錢、沒錢更沒錢；營利事業銷售總額的分配權重從50％降至30％，高雄努力招商分的錢卻減少。

另據台北中國時報報導，主計總處主計長陳淑姿23日直言，修正案未通盤考量事權畫分，基於錢隨事權移轉原則，中央所承接的省府業務，應一併移回各地方政府辦理。不過，前台灣省長、親民黨主席宋楚瑜日前曾表示，當年凍省後，中央納入近7成原省政府的資源，卻未接下權責工作。

曾任省議員的國民黨立委楊瓊瓔23日表示，當時凍省，省府預算都納進中央後，結果業務卻大多由地方承擔，她呼籲政院理性討論，不要意氣用事，「做父母的不應該與孩子計較」，喊話執政黨不要藐視國會多數代表的民意，而是思考如何中央地方合作，穩定發展才是正途。

宋楚瑜今年6月在其「瑜你有約」YouTube頻道中，針對《財劃法》修法曾說過，當年修憲凍省產生嚴重後遺症，就是把很多原來省政府的財源納入中央，中央拿到了7成資源，剩下3成才是地方政府，但中央卻沒有接下當年省政府的權責工作。

宋並舉例，他擔任省長時，警消相關開銷是全額由省政府負擔，但凍省後，很多財務包袱變成地方政府自己要負擔。此外，教師退休金 、薪資等教育支出，也都成地方最大負擔。他強調，《財劃法》關鍵不是中央與地方如何分錢，而是要把責任和開銷結合一起，哪些責任具有全國一致性質的費用，統一由中央來出。

宋楚瑜前天受訪也表示，土地增值稅、營業稅這些過去都是省政府的錢，由省政府統籌安排、平衡不同縣市情況，如今只看到以人頭來分，這跟統籌分配精神有差距。