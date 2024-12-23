新聞評論／無力救災、號召青鳥…府院激化對抗 黨內也難平

到底是怎麼樣的政府，才會說出「遇到天災要地方自行面對」這種既無情又冷血的話？這當然不是民進黨 政府的初衷，因為這些話是在勒索、恐嚇。不過，府院一旦瘋起來硬幹，恐怕連執政黨內部自己都會怕。

在國民黨和民眾黨聯手合作下，立法院三讀通過選罷法、憲法訴訟法和財劃法的修正案。其中，因為新通過的財劃法版本，依照今年的稅收推估，將要多給地方3753億元台幣。行政院長卓榮泰 對此嚴肅表示，若按立法院通過的內容，未來颱風，行政院也沒有任何能力到各個地方；地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺，他極端不願意這樣的事情發生，但中央政府的國庫會變成空虛，地方政府的執行如果是跨縣市、跨年度將如何因應？

卓榮泰講了「無力救災」論，賴清德 總統也在臉書上質問說，中央政府會少數千億台幣的收入，未來育兒津貼誰來發？私立大學學費補助誰來補？跨縣市的治水誰來做？跨縣市的捷運誰來蓋？能當選總統，畢竟具備高度的政治智慧和謀略，因為簡單幾句話，賴清德除了凸顯縣市問題外，他其實是直接喊話大學生、年輕夫婦，也就是以青年人為主的青鳥世代。

對於青鳥的表現，卓榮泰先肯定這些人上街頭捍衛民主，賴清德同樣也替這些人說話，還語帶暗示地說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。而所謂更大的民主，賴清德雖然沒有明白點出，但已隱約透露出是要以民意為基礎的群眾，來展開接下來的反制。

平心而論，這次通過的法案正反意見不一，存有討論空間，但既然已完成三讀，就必須依法行政。然而，在法案尚未經過總統正式公告前，行政院若認為有窒礙難行，也可提出覆議、釋憲等救濟手段，雖然翻盤機會不高，但若直接鼓吹群眾抗爭，恐怕只會再度推升政治對立。

但或許這正是民進黨政府的盤算。例如，原本被視為「政治組」的馬永成，近期突然從國安會調任至行政院，這引發黨內各種解讀。再加上，賴清德在國會改革法案要覆議時，在簽署加註了意見，頗有陳水扁當年在國民大會職權行使法、319槍擊案真調會特別條例，同樣加註意見的影子，而賴清德本人更在擔任台南市長任內，也曾有232天不進議場的抗爭紀錄。

因此，從近來談話和所鋪陳的氛圍，府院都讓人感覺即將走回穿草鞋的政治抗爭路線，如同民進黨團總召柯建銘也坦承，這次法案三讀時，原本要號召青鳥占領議場，後來擔心發生流血事件喊卡。如今，賴卓不斷添柴火，這把一旦燒起來，就連黨內也平息不了。