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黑白集／柯文哲「八傷拳」 白營山雨欲來

黑白集
民眾黨主席柯文哲（中），遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲（中），遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。（本報資料照片）

金庸武俠小說有一招「七傷拳」：傷人七分、傷己三分，非到生死關頭，絕不輕易出手。搶在京華城等案偵結前，民眾黨主席柯文哲請辭黨魁，結果恐自斷經脈，對手毫髮無傷，政壇戲稱為「八傷拳」，柯文哲自宮、民眾黨重傷，比七傷拳的內傷更嚴重。

柯文哲獄中出招，理由是不讓當局以冗長法律程序干擾民眾黨的發展，其實也是切割止血，卻可能提前將民眾黨送進加護病房。北院搶先宣告柯文哲請辭生效，法官挨批操之過急，民眾黨中央則採拖字訣，沒人敢簽署放棄急救同意書。

柯文哲請辭黨魁並非空穴來風，早在11月延長羈押前，代理黨魁之爭就曾浮上檯面，立院民眾黨團總召黃國昌呼聲高，柯文哲指定的中央委員林富男也是可能人選之一。講白了，黨內有一派人馬就是擔心黃國昌割韭菜，小黨向來內鬥內行，挺黃派和反黃派磨刀霍霍，民眾黨山雨欲來。

為避免茶壺風暴，民眾黨稱尚未收到請辭書，「柯文哲就是黨主席」。柯文哲請辭本意是搶救民眾黨，卻可能被解讀為大勢已去、小草枯萎；民眾黨能拖就拖，但柯文哲的八傷拳後勁十足，悶鍋蓋愈久，遲早會炸鍋。

柯文哲一個人的武林左右民眾黨存亡，一人或一黨之興衰不足為惜，就怕連累第三勢力成為笑話，重演藍綠惡鬥，才是八傷拳最大的殺傷力。（轉載自聯合報）

柯文哲

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