綠擋三法剩1招？周二大法官人事案是關鍵 最嚴重恐國會改選

立院前晚挑燈夜戰三讀通過三大法案，賴清德 總統21日凌晨在臉書表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，剝奪人民監督的權力。卓榮泰說，會盡一切努力，依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。行政院人士說，府院一直與立院黨團密切討論對策方案，具體方式仍要等到周一實際看到法案，再看周二的司法院人事同意權的投票結果，才會進一步有結論。

民進黨 立院黨團總召柯建銘表示，「我們會竭盡所能，思考任何可能方式」，包括大家所談的行政院是否不副署法案，要尊重總統、行政院長，也要先冷靜好好思考。

國民黨 主席朱立倫說，作為執政黨主席的賴清德，不僅對綠委意圖癱瘓國會不加制止，更不願意正面看待國會因應民意期待而做出的修法成果，賴清德是否選擇成為下一個尹錫悅，存乎一念之間。

國民黨立委賴士葆表示，閣揆假設不願副署，會有「憲政風暴」，絕對影響總預算。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，三讀通過之法律，條文內容經核校無誤後，依憲法規定，送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布；如果賴清德不公布三項法案就是違法。

民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項新通過法案窮盡一切的救濟手段，民進黨人士表示，未來可能發展路徑可分兩部分討論，釋憲與總統、行政院長消極抵抗。目前評估，由於正在立院審查的大法官人事同意權並不樂觀，釋憲之路高機率告吹；行政院長消極抵抗具體方式為「不副署」，此舉伴隨的效果，則是在野黨倒閣壓力。

該人士說，在野黨要再反制，最可能途徑就是提出倒閣案，逼退不副署法案的閣揆，以目前藍白居立院多數，相當有機會倒閣成功，但也將面臨總統解散國會，重新改選，這是憲政精神但卻也是高度政治性，會讓政局更加動盪。

綠營人士也表示，賴清德是否如期公布「憲法訴訟法」，以24日大法官人事案立院投票，將是接下來兩大觀察重點，均會牽動執政黨要採取何種方式進行救濟。