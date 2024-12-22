新聞評論／卓榮泰「天災靠自己」恐嚇 心中只有政治無視百姓

財劃法在國會闖關成功三讀，行政院長卓榮泰 21日到花蓮視察因強震受損的台鐵北回線小清水溪橋修復後的通車狀況，竟稱未來國庫會空虛，颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對。這種情勒式詐騙話術，不僅自失閣揆高度，更凸顯人民安全、影響百年的基礎建設從不在中央官員心中。

卓榮泰21日在花蓮說，4月花蓮地震後，中央匡列重建經費逾285億元（台幣，下同，約8.65億美元），災後一個月錢就到位，中央政府用心積極快速有效地協助地方解決問題，但中央政府的體質經過21日立法院表決後已經改變，若按照21日在立法院通過的內容，未來颱風、地震來臨，行政院沒有任何能力到各個地方，地方政府要自己非常勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺。

財劃法修法討論已經超過20年，民進黨在野時也曾要求修法，如今把修法把原本中央拿75%，地方25%，稍減讓中央改拿65%，地方35%，等於中央多拿出3000億元交由地方政府自行決定作哪些建設，對全台多數縣市都有利。

卓榮泰語似恐嚇說未來國庫會空虛，但擺在眼前的事實是，中央今年超收預算 逾5000億元，即使多拿3000多億元分給地方政府支配，中央政府仍握有上兆多元經費可運用。

民眾不會忘記，蔡英文政府用特別預算提出的8800億前瞻預算，即使經立法院快速通過小刪為8400億，但中央給地方的建設卻總免不了藍綠之分，前新竹市長林智堅當時讓新竹捧球場改建從3.5億元預算，暴增到12億元，新竹大車站改建從65億元暴增到104億元。中央政府利用握有的預算資源，透過分配取得或交換政治紅利，但真的把公帑花在該花的公共建設上嗎？

只不過是把中央大筆資源分一小部分由地方政府支配，身為閣揆的卓榮泰竟然說出會國庫虛空的謊言，還要地方政府未來遇到強震、颱風就自己面對，一副萬一再有重大天災來臨時，中央只會在旁冷眼、袖手旁觀。

2016年台南發生6.4強震，當時的行政院長張善政 可沒要當時的台南市長賴清德自己面對，張善政當時不僅親赴台南勘災、還指示中央全力投入救災；對比如今卓揆以財劃法修法為藉口，要地方政府未來面對重大天災時，自己看著辦的嘴臉，民眾的安全福祉可見完全不在綠營大官心中。

當行政院長把稅收分配權拿來恐嚇地方，對於百姓遇到天災可能面臨的苦難，完全不見該有「苦民所苦、疾民所疾」的胸懷；套句張善政過去所說，「救災做事不必分顏色，讓台灣少點政治多點人性吧」。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）