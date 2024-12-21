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京華城案將偵結 柯文哲寄信辭黨主席 法官：送達就生效

記者王聖藜、蕭雅娟、林縉明、張曼蘋、屈彥辰／台北21日電
檢方20日提訊民眾黨主席柯文哲（右）、台北市前副市長彭振聲作案情最後確認，另約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，全案下周偵結。（記者曾吉松／攝影）
檢方20日提訊民眾黨主席柯文哲（右）、台北市前副市長彭振聲作案情最後確認，另約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，全案下周偵結。（記者曾吉松／攝影）

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案遭羈押禁見，日前遞狀聲請解除禁止通信處分，台北地方法院昨天證實，柯文哲是要寄黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，並已裁准；檢方昨持續提訊柯文哲、台北市前副市長彭振聲作案情最後確認，另約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，全案下周偵結。

柯文哲本月16日遞狀請求法官「准許寄送文件」，法官發函給檢方徵詢意見後，證實准許柯文哲自獄中寄辭職聲明給周榆修。裁定說，依據台灣民眾黨網頁下載之「台灣民眾黨黨章」，僅規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭的程序；而依法理，應以請辭之意思表示到達即生辭職效力。裁定指出，此種解除通信確可發生辭職效力，屬合法且有效的行為。

法官昨天傳真裁定主文、辭職聲明給台北看守所交由柯文哲簽收，即可「自由」寄出聲明。

民眾黨表示，尚未收到文件，並反嗆北院無權自行判定柯文哲辭職生效，民眾黨中央緊急應變小組今將開會討論。

據律師轉述，柯文哲在聲明中表示，辭職自送達周榆修起生效，請接到正式文件後，盡速辦理黨主席改選。

民眾黨立委張啟楷表示，如果柯文哲真的要離開黨主席這個位置，要經過中央委員會、中評會討論，並不是由北檢、北院出來幫民眾黨解釋，目前黨內傾向強力慰留柯文哲繼續擔任黨主席，「請他繼續請假就好」。

柯文哲將辭黨主席，據了解，各縣市已陸續傳出「小草」退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、退黨聲浪。而柯文哲的辭職決定，也代表代理黨主席之爭將開始角力。

民眾黨內知情人士說，有小草憤慨地說，身邊許多友人已決定要去申請退黨，「柯文哲在，他們就在；柯文哲退，他們就走」，他們想要以小草的力量救阿北。

柯文哲請辭與否涉及代理黨主席下一步發展，黨內人士透露，明年1月19日就要舉行中央委員及中評委改選，有一派聲音認為，黨內新民意已產生，若以即將卸任的中央委員互推產生代理黨主席，恐怕不符合新民意，產生的代表性及公平性將受到質疑，因此傾向暫不同意柯請辭。

民眾黨立院黨團總召黃國昌因具知名度跟聲量，屢被點名是代理黨主席的合適人選之一，但黃國昌傳出有意下個會期卸下黨團幹部職務，屆時將會喪失當然中央委員資格，不能代理黨主席，因此黨內有人盼勸黃國昌續任幹部，進一步取得代理黨主席資格，帶領黨走出困境，同時以利盡早布局2026年地方縣市長及議員選舉，代理黨主席之爭恐仍有變數。

柯文哲

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