綠當家鬧事向多數民意宣戰 「民主」不應淪「民進黨作主」

立院攻防全過程 製表／政治中心【作者：袁寬仁，日期：2024-12-21，數位典藏序號：20241220233109704】

國會再度上演全武行，藍綠「你封門，我鎖門」冤冤相報，朝野政黨惡鬥下，立法品質早非優先考慮事項；但這回不同的是，從行政院長卓榮泰到民進黨 立委，全都扮演起鼓動民粹角色，明示、暗示場外民眾進到立法院區內，民進黨執政卻當家鬧事，也形同少數政府向多數民意宣戰。

20日場內議事衝突剛到一段落，國民黨 立委奪回主席台，韓國瑜 準備進場之際，場外群眾隨之開始躁動，與立院警察發生推擠。行政院此時發出聲明，非但沒呼籲和平理性，反而直言卓揆對願意上街民眾「表示感佩」，完全無視群眾快失控狀況，還要求警方保護民眾安全，默許「青鳥」做出更激進舉措。

卓榮泰對青鳥抗爭「開綠燈」，在場內失利的民進黨立委於是轉戰場外鼓動群眾，手段更是「直接不演了」。綠委鍾佳濱直接拿油壓剪剪除柵欄，為「青鳥」進入立院開路；綠委王定宇、王世堅等人還不停招手，示意群眾攻進立院。更有甚者，有女綠委更借了大量民進黨幕僚立院證件，想藉此夾帶青鳥「衝組」到立院內，藉由民粹扳回局面。

民眾有上街集會權利天經地義，向特定政黨表達不同意見的初衷，原本也相對單純；但在民進黨秘書長林右昌連日號召「青鳥」，執政黨帶頭升高仇恨情緒，導致議場外群眾試圖以暴力手段攻進議場，一切都已變質，也對台灣的民主制度造成嚴重破壞。

蔡政府時期民進黨完全執政，行政立法大權一把抓，不願理性與在野黨溝通，當時只有民進黨不想過的法案，沒有過不了的法案；如今賴政府少數執政，國會也屈居少數，仍不願謙卑與在野黨溝通，依舊想為所欲為，在國會數人頭輸了，竟不惜鼓動側翼「青鳥」，心裡想的全是政黨利益。