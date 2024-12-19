台灣荒唐國會 民進黨鎖死議場、女立委怒比中指

今早七時議場開門，藍綠立委一陣推擠。(記者屈彥辰／攝影)

台灣國會國民黨 團在16日以封門的方式，阻擋民進黨 立委出席內政委員會，強行將選罷法+1版送出委員會。原本國民黨團企圖在今(20)天院會中讓選把法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被早一步占據議場的民進黨立委封鎖大門，讓在野立委不得其門而入，呈現出「你封門，我鎖門」的國會亂象。國民黨立委羅智強諷刺，不是都破窗了嗎，怎麼會要排隊，批民進黨是「土匪黨」。

民進黨立院黨團為力阻「選罷法」等法案通過，昨晚集結破窗進入議場，先行佔領主席台。今天一早7時5分議場開放，藍綠立委在正門一陣推擠後，國民黨立委進入議場隨即發現，議場一、二樓所有出入口都被上鎖，鎖頭被上三秒膠，連議場二樓窗戶都被破窗。

昨晚民進黨立院黨團破窗後開始在場內擺置防禦工事，並運送物資進入議場內；議場外也有不少民進黨幕僚，自發性在出入口守夜。民進黨立委張雅琳表示，議場內實在太冷，她不到凌晨5時就冷醒了，看到助理們依然在議場外守護著他們，感到非常振奮也感謝。

議場出入口被民進黨立委以機車大鎖上鎖。(記者蔡晉宇／攝影)

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，她是放不下心，顧前顧後張羅物資、最晚睡的那個人。今早凌晨3時多，民進黨團總召柯建銘突然來電，這是唯一一通不是交代工作的電話，原來柯建銘想辦法請助理運進來一個躺椅，交代她一定要睡一下，明天是硬仗。

吳思瑤指出，當然不好意思自己去睡躺椅，就分給比較年長的同仁。這時，她聽見黃捷還在壓低聲音講著話，應該是還在開直播，沈伯洋則是還戴著工作手套在佈置一些工事。

吳思瑤說，她又巡了一圈議場內外，每個角落都有「51戰隊」的同仁在地上、在牆邊小寐。很冷的天，大家只能用外套蓋著、裹著，看了真的好心疼；比鼾聲更大的是咳嗽聲，包括她自己在內，很多綠委都感冒了，議場內也傳來不知道是誰的打呼聲，大家打握時間休息，覺得很安慰。

羅智強表示，昨晚他自告奮勇，一人獨自留宿議場。

國民黨立委羅智強嘲諷，民進黨是「土匪黨」，他也質疑破窗進入議場，是不是賴清德總統授意？(記者屈彥辰／攝影)

今早面對至少五位綠委到來，羅智強與一眾綠委相互出言諷刺，羅說，「我一人擋住你們50人，爽啦！」不斷嘲諷民進黨是「土匪黨」，他也質疑破窗進入議場，是不是賴清德總統授意？南韓總統尹錫悅搞戒嚴翻車，賴清德要不要跟尹錫悅結拜？

議場二樓被民進黨立委破窗。(記者蔡晉宇／攝影)

之後國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，徐說，讓所有媒體的第四權沒有辦法發揮，用機車大鎖鎖住台灣的新聞自由，「就是民進黨（髒話）幹的好事！請大家記得這一天，以後民進黨跟你們講什麼都是騙局。」

李坤城嗆回去，「你們周一鎖住內政委員會，也不讓媒體進去啊！」徐巧芯又嗆，「我們有讓媒體進去拍，不然那些畫面是哪裡來的？」

李坤城表示，大家都知道，國民黨有詐騙，強行通過的法案就是詐騙。羅智強回擊，民進黨就是輸不起，回去找賴清德總統爬窗戶。徐巧芯補充，民進黨只會爬窗、敲窗，拿大鎖鎖住媒體的第四權，就是民進黨才會做的事。

李坤城說，講到詐騙就心虛就回頭了。此時徐巧芯對李坤城比中指，嗆李「比你中指啦！垃圾黨！」