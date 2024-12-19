我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門行政長官

川普言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸「影子總統」

台灣荒唐國會 民進黨鎖死議場、女立委怒比中指

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北即時報導
今早七時議場開門，藍綠立委一陣推擠。(記者屈彥辰／攝影)
今早七時議場開門，藍綠立委一陣推擠。(記者屈彥辰／攝影)

台灣國會國民黨團在16日以封門的方式，阻擋民進黨立委出席內政委員會，強行將選罷法+1版送出委員會。原本國民黨團企圖在今(20)天院會中讓選把法提高連署門檻條款拚三讀，卻沒想到被早一步占據議場的民進黨立委封鎖大門，讓在野立委不得其門而入，呈現出「你封門，我鎖門」的國會亂象。國民黨立委羅智強諷刺，不是都破窗了嗎，怎麼會要排隊，批民進黨是「土匪黨」。

民進黨立院黨團為力阻「選罷法」等法案通過，昨晚集結破窗進入議場，先行佔領主席台。今天一早7時5分議場開放，藍綠立委在正門一陣推擠後，國民黨立委進入議場隨即發現，議場一、二樓所有出入口都被上鎖，鎖頭被上三秒膠，連議場二樓窗戶都被破窗。

昨晚民進黨立院黨團破窗後開始在場內擺置防禦工事，並運送物資進入議場內；議場外也有不少民進黨幕僚，自發性在出入口守夜。民進黨立委張雅琳表示，議場內實在太冷，她不到凌晨5時就冷醒了，看到助理們依然在議場外守護著他們，感到非常振奮也感謝。

議場出入口被民進黨立委以機車大鎖上鎖。(記者蔡晉宇／攝影)
議場出入口被民進黨立委以機車大鎖上鎖。(記者蔡晉宇／攝影)

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，她是放不下心，顧前顧後張羅物資、最晚睡的那個人。今早凌晨3時多，民進黨團總召柯建銘突然來電，這是唯一一通不是交代工作的電話，原來柯建銘想辦法請助理運進來一個躺椅，交代她一定要睡一下，明天是硬仗。

吳思瑤指出，當然不好意思自己去睡躺椅，就分給比較年長的同仁。這時，她聽見黃捷還在壓低聲音講著話，應該是還在開直播，沈伯洋則是還戴著工作手套在佈置一些工事。

吳思瑤說，她又巡了一圈議場內外，每個角落都有「51戰隊」的同仁在地上、在牆邊小寐。很冷的天，大家只能用外套蓋著、裹著，看了真的好心疼；比鼾聲更大的是咳嗽聲，包括她自己在內，很多綠委都感冒了，議場內也傳來不知道是誰的打呼聲，大家打握時間休息，覺得很安慰。

羅智強表示，昨晚他自告奮勇，一人獨自留宿議場。

國民黨立委羅智強嘲諷，民進黨是「土匪黨」，他也質疑破窗進入議場，是不是賴清德總統...
國民黨立委羅智強嘲諷，民進黨是「土匪黨」，他也質疑破窗進入議場，是不是賴清德總統授意？(記者屈彥辰／攝影)

今早面對至少五位綠委到來，羅智強與一眾綠委相互出言諷刺，羅說，「我一人擋住你們50人，爽啦！」不斷嘲諷民進黨是「土匪黨」，他也質疑破窗進入議場，是不是賴清德總統授意？南韓總統尹錫悅搞戒嚴翻車，賴清德要不要跟尹錫悅結拜？

議場二樓被民進黨立委破窗。(記者蔡晉宇／攝影)
議場二樓被民進黨立委破窗。(記者蔡晉宇／攝影)

之後國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，徐說，讓所有媒體的第四權沒有辦法發揮，用機車大鎖鎖住台灣的新聞自由，「就是民進黨（髒話）幹的好事！請大家記得這一天，以後民進黨跟你們講什麼都是騙局。」

李坤城嗆回去，「你們周一鎖住內政委員會，也不讓媒體進去啊！」徐巧芯又嗆，「我們有讓媒體進去拍，不然那些畫面是哪裡來的？」

李坤城表示，大家都知道，國民黨有詐騙，強行通過的法案就是詐騙。羅智強回擊，民進黨就是輸不起，回去找賴清德總統爬窗戶。徐巧芯補充，民進黨只會爬窗、敲窗，拿大鎖鎖住媒體的第四權，就是民進黨才會做的事。

李坤城說，講到詐騙就心虛就回頭了。此時徐巧芯對李坤城比中指，嗆李「比你中指啦！垃圾黨！」

立法院會今日將就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，民進黨立委昨晚破窗進入議場...
立法院會今日將就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，民進黨立委昨晚破窗進入議場，引發藍綠衝突。今早國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，她怒對李「比中指」。(記者屈彥辰翻攝)

民進黨 國民黨

上一則

台消費者調查「不婚不生過半」一人經濟是為了自由埋單

延伸閱讀

民進黨突襲摸黑占領立院議場 陳玉珍意圖衝入被攔下

民進黨突襲摸黑占領立院議場 陳玉珍意圖衝入被攔下
一貫道3人赴中國被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議

一貫道3人赴中國被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議
黑熊學院被爆用陸空拍機 藍委酸：麻煩堅持抗中保台

黑熊學院被爆用陸空拍機 藍委酸：麻煩堅持抗中保台
民防園遊會挨批為黑熊學院量身訂做 內政部：將公開招標

民防園遊會挨批為黑熊學院量身訂做 內政部：將公開招標

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕