賣競選小物抽佣 陳智菡等人恐列被告 嗆檢方「誣陷好人」

北檢偵辦民眾黨政治獻金案，前天約談民眾黨立院黨團主任陳智菡（前左）及其丈夫副秘書長許甫（前右）、新聞輿情部主任吳怡萱（後右）、台北市議員黃瀞瑩（後左）等人作證。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 涉政治獻金假帳案，調查局北機站清查金流發現，民眾黨涉嫌利用網紅帶貨手法，吸引選民用折扣碼購買競選小物，再從中分潤，涉嫌違反政治獻金法，立法院黨團主任陳智菡等人恐從證人改列被告偵辦。陳智菡等人強調是勞務報酬被曲解為侵占政治獻金，質疑檢調刻意入人於罪。

檢調前天以證人身分傳喚陳智菡及民眾黨發言人吳怡萱、副秘書長許甫、台北市議員黃瀞瑩等人，為進一步釐清政治獻金與競選小物關聯性，昨提訊柯文哲競選辦公室財務長李文宗進一步釐清，訊後還押。另外，檢方也提訊沈慶京，沈坐輪椅到北檢。

政黨法19條規定，政黨為宣揚理念或從事活動宣傳所發行的出版品、宣傳品銷售須給政黨使用，這些政治獻金須造冊、列管與申報，當中若涉及配合金流操作或轉入私人名下，恐須負法律責任。專案小組指出，利用折扣碼購買競選小物，表面上是購買商品，事實上就是政治獻金，並非勞務所得。

據調查，民眾黨長期對外籌募政治獻金，柯文哲自帶流量的氣場，不僅讓黃瀞瑩擁有高人氣，加上陳智菡，許甫、吳怡萱都是媒體人出身，形成新一代政治網紅，吸引不少熱情粉絲捐款，捐款民眾會收到折扣碼，可用便宜價格換取KP棒球帽、連帽T恤、胸針、貼紙、杯套、托特包等競選小物，陳智菡等四人皆有銷售佣金分潤，違反相關規定。

陳智菡表示，木可推出競選小物，民眾黨正在打總統大選 ，幫忙宣傳、出席活動確實有獲得勞務報酬，但不是抽佣或網紅帶貨，檢方拿片面資訊錯誤理解，商業行為被曲解為侵占政治獻金，難道從事勞務得到合理薪水費用都不合法？都要被抓去關？政治獻金跟競選小物不同，檢調搞混很多基礎事實，政治獻金歸政治獻金、木可小物歸木可小物，木可推出的競選小物是純粹商品販賣行為，不是政治獻金。

「檢方的作法不但脫離實務，而且是刻意入人於罪、誣陷好人。」陳智菡說，一整天連續訊問，幾乎都是同樣問題，不斷迴旋、重複跟挖坑，重複置換概念設陷阱。她還說，民眾黨配合檢調釐清案情，檢察官才說不要公開偵查內容，結果隔天馬上透過媒體放話。

吳怡萱表示，實際付出勞務、幫忙宣傳商品，取得勞務報酬卻被抹黑成「抽佣」，現在更無限上綱稱來自政治獻金，木可商品不代表就是募款小物，勞務報酬也不代表抽佣，甚至是不法所得；檢方搞不清楚還誤導視聽。

黃瀞瑩也稱「我覺得非常不公平」，檢調清楚勞務報酬分別，有幾分證據就該講幾分話，到底是誰透過媒體帶輿論、帶風向，檢方公信力在哪？