扁朝大將馬永成回鍋 藍委：賴政府將更鷹派

前總統陳水扁當年兩位得力助手馬永成（左）與羅文嘉（右），都回鍋進入賴政府。（本報資料照片）

國安會諮詢委員馬永成本周將出任行政院政務委員，銜接全社會防衛工作，肩負跨部會溝通、中央地方事務協調，及加強對外政策論述。馬永成入閣，背後指向兩個因素，除了軍人出身的政務委員季連成與府院主張的全社會防衛概念格格不入，加上黨內早對政院論述頗有微詞，被認為是府院拍板馬永成來救火的原因；在野黨立委則批評，賴政府小圈圈用人。

現年59歲的馬永成，政治資歷豐富，早期是年少得志的扁朝大將，曾任陳水扁 時期的總統府副秘書長，任內評價為熟知府院政策脈絡且判斷精準的政治幕僚；後因陳水扁家族貪腐事件殞落，沉寂多年後再獲賴清德 總統賞識，出任國安會諮詢委員。

卓內閣上任後，在財劃法、國土法、選罷法、總預算等案子上，不是與在野黨意見不合，就是連執政黨都吐槽法案執行不佳，議題回應更是慢半拍，還曾掀起一波衛環內戰，都讓民進黨立委多有不滿。

據了解，馬永成另項重要任務就是加強政府文宣。黨內人士透露，馬在政壇打滾多年，具備足夠政治判斷與政策熟悉度，能搭配發言人室加強對外論述，成為政委中的「政治組」，更重要的是「喬事」夠分量、傳話精準，賴卓拍板人事，是個不意外且適合的決定。

但國民黨立委王鴻薇表示，馬永成的人事案，顯示賴清德總統根本沒人可以用，過往大家說賴「任人唯親、圈子非常小」，現在接收一些扁朝時代高度爭議的人物如海基會秘書長羅文嘉及馬永成，讓這些人重新復出，就代表賴清德用人是小圈圈。

王鴻薇說，這些扁朝的過氣政客，現在被賴清德撿回來用，他們會非常努力表現給賴清德看，例如羅文嘉在這次雙城論壇 中荒腔走板，對台北市長蔣萬安指點江山，「這些人會變成賴清德的錦衣衛，幫賴清德攻擊政敵，未來賴政府只會更鷹派」。