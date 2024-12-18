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兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

新聞評論／潛艦分三批建造 應分三階段編列預算

聯合報社論
國造潛艦「海鯤號」明年編列5億8495萬元台幣預算，預料將成為爭論焦點。（本報資料照片）
國造潛艦「海鯤號」明年編列5億8495萬元台幣預算，預料將成為爭論焦點。（本報資料照片）

立法院外交國防委員會18日審查下年度國防預算，其中最受矚目的，是明年啟動的國造潛艦（IDS）7艘量產艦。潛艦計畫總額高達2840億元（台幣，下同，約87.5億美元），期程14年，是國軍史上最大單筆投資案。7艦該不該一次列足預算，朝野意見分歧。

在野黨質疑，IDS原型艦海鯤號尚未出海實測，不應現在就啟動量產。立委馬文君、黃仁提議第一年20億元預算全數減列，徐巧芯提議只留2億；海軍司令任內提出IDS的藍委陳永康，則和民眾黨林憶君連署提案凍結半數。陳永康另提，海鯤艦明年的5.8億元預算，俟開始海測方可動支。綠營方面則發動文宣攻勢，指控藍白聯手「掣肘國防」，將導致美方不願助台灣造艦。

潛艦確有助嚇阻解放軍犯台，IDS從無到有，值得民眾肯定；但是，這不代表應對官方劇本照單全收。海鯤艦未完成測試即編列高額預算投入量產，是冒進行為，可能使潛艦國造淪為「爛尾投資」。原因是，自力研製武器必有錯誤需要修正，海軍卅多年前發展錦江級巡邏艦，即先造一艘原型艦，改善缺點後再量產。此後的光華六號飛彈快艇與沱江級巡邏艦，也都如此。

IDS的複雜程度與技術挑戰遠高於上述輕型水面艦，測試後，勢必有瑕疵必須調整設計。海鯤艦尚在泊港測試，明年4月後才出海測試，就算毫無意外，也要11月才能交船。此時急著量產，等於罔顧風險。

新一代潛艦為提升偵蒐與強化匿蹤，多採用拖曳聲納與外殼吸音瓦。最關鍵的水下續航力，近年更因絕氣推進系統及鋰電池問世，而有飛躍進步。這些新裝備，海鯤艦皆未採用。潛艦小組召集人黃曙光曾說，海鯤的技術水平約等於1990年代後期。意即，海鯤設計談不上先進。換言之，量產艦除修正原型艦瑕疵，更須補強先進設備；否則，頭兩艘量產艦服役時，已落後時代30年。

因IDS起步點低，建造期又長，後期艦的規格配備與所需費用，必然與前期差異大到難以估計。「14年、2840億元」的估算，最後恐怕得大幅追加。此外，潛艦服役後須定期回廠大修，勢必占用台船塢期，海軍卻未將其列入考量。因此，所謂「14年造7艘」根本做不到。

要求預算合理編列，並非否定IDS的必要性，畢竟每分錢都是民脂民膏。七艘既然分三批建造，即應分三階段編列預算，才能使經費符合實際，也保留調整彈性。這次國防部堅持7艘IDS預算「一次編完」，原因恐不外政治考量。

蔡英文執政後，對國防開銷的大方程度，遠高於馬、扁時代。但蔡、賴政府都有同樣盲點：一是認為光憑硬實力，就可保障台灣生存，因此不在乎降低兩岸敵對氛圍；二是太擅長選舉精算，在盤點政策時，總能兼顧滿足內宣與攻擊政敵。因此，「重視國防」很重要，「強調我重視國防」更重要，凸顯「反對黨不重視國防」最重要。

這種把政策當成政治運動，宣傳勝於實質的風格，過去八年已有多起負面案例。最具現世報色彩的，莫過新冠疫情期間蔡政府夸夸其談的「疫苗國家隊」，當時衛福部自降標準為高端疫苗開綠燈，政府上下一片吹捧，儼然是曠世生技成就。俟塵埃落定，只剩下虛耗數十億公帑卻乏人問津的疫苗，以及揮之不去的炒股疑雲。

原本立意良善的建設，卻以挺台灣、國家隊之名變成政治動員手段，甚至成為某些人套利的禁臠。過去八年已有太多惡例，面對近三千億的IDS，難道還要忍看繼續？

預算 高端疫苗 投資

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