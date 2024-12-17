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黃國昌轟就安基金濫用 花在許銘春沙龍照、撒千萬拍宣傳片

記者林銘翰／台北17日電
民眾黨立法院黨團16日舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，總召黃國昌揭露勞動部濫用就業安定基金的多項爭議案件。（記者邱德祥／攝影）
民眾黨立法院黨團16日舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，總召黃國昌揭露勞動部濫用就業安定基金的多項爭議案件。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，就業安定基金長期遭到濫用，包括勞動部前部長許銘春拍攝沙龍照，事後作為個人臉書大頭貼，還有花費38萬元（台幣，下同，約1.2萬美元）舉行記者會、砸下千萬元拍攝宣傳影片，就業安定基金媒宣費連年增長，民眾黨團絕對會嚴審預算

勞動部長洪申翰受訪時回應，面對過去沉痾，自己的態度就是面對問題、解決問題，針對外界提出的相關質疑，勞動部已經在密集檢討，未來也會在一個月內提出強化把關的機制，包括讓就業安定基金管理更加監理化、透明化。

洪申翰也說，就業安定基金的部分支用狀況，目前檢調已經展開調查，勞動部就是全力配合，「我們不會迴避，絕對徹底檢討」，同時也支持檢調單位該查就查、毋枉毋縱，「我用這個態度來給社會一個交代」。

民眾黨團昨舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，黃國昌指出，他先前在立法院提出質疑，勞動部濫用就業安定基金拍馬屁，就只為了幫許銘春拍沙龍照，當事人至今神隱沒有任何回應，事後甚至還用作個人臉書大頭貼；作為有志參選高雄市長的人選，難道會不知道公私之間的分際？

黃國昌再指，勞動部在自家會議室舉辦記者會，竟然花費就業安定基金38萬元，光是主持人跟來賓的出場費就高達18萬元，其餘支出包括場地布置、設計費、線上直播、平面攝影、餐盒、花藝及雜支等，當中是否有涉及人謀不臧、驗收不實，檢調單位都有必要全部追回來。

黃國昌還說，勞動部花費就業安定基金1000萬元，製作一部八分鐘的影片，觀看次數至今僅有13萬次，包括耗費75萬元下廣告宣傳，結果僅換來6835次觀看數，「這不是欺騙社會，什麼是欺騙社會？」

黃國昌盤點，就業安定基金媒宣費年年攀升，從2022年1億1968萬9000元，到明年的預算高達2億1711萬3000元，「請問又是打算撒幣到哪裡？難道是養綠媒跟民進黨附庸組織，幫助執政黨進行大內宣、攻擊政治競爭者？」

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