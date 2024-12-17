選罷法3分鐘出委員會 綠批國會戒嚴 藍：不讓國會停擺
立法院內政委員會昨再度審議公職人員選舉罷免法修正草案，朝野再爆激烈衝突；國民黨籍召委徐欣瑩在開會後火速宣布初審通過罷免票須高於當選票、禁公布民調時間從10天減為3天等提案，前後只花3分鐘便散會。
此案源自國民黨立委許宇甄等人提案，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，盼終止「惡罷」，遭綠營批評剝奪人民罷免權。朝野11月20日首度爆發衝突，12月5日僅完成詢答及宣讀條文，昨是第三度審查法案。
由於法案有1個月冷凍期，本會期將延會至明年1月21日，且立法院正副院長韓國瑜、江啓臣將在明年1月18日組祝賀團前往美國，昨天是選罷法修正草案要闖關二、三讀，必須送出委員會的關鍵日。藍營立委為此夜守立院、拂曉出擊，封鎖會議室走廊，力阻綠營立委阻撓議事，雙方因此爆發數波衝突。
提前進入委員會的徐欣瑩，上午9時一到宣布開會，1分鐘完成8項條文審查，包括罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數才能過關，以及禁止公布民調從投票前10日縮短為3日等條文。她並表示，提報院會前須經黨團協商，隨後於9時3分宣布散會。
民進黨團不滿此結果，旋即在議場前集結怒吼「國會戒嚴！霸凌民主！」譴責國民黨團「一分鐘閹割民權」、程序不正義、阻擋開會自由，會後更兵分多路「協尋」立法院長韓國瑜，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，否則將究責；且爭議化解前，韓國瑜不得進行任何議案協商。
國民黨團總召傅崐萁反控民進黨立委前晚在會議室前「擺拍」恫嚇在野黨，國民黨團須捍衛人民的託付及權益，守護主席台。徐欣瑩也控民進黨立委搬走內政委員會電腦，阻撓議事，且相關條文均保留送黨團協商，沒有強行通過，「會這樣也是不得已，因民進黨團不給開會，但不能讓國會停擺。」
民進黨秘書長林右昌嚴厲譴責國民黨摧毀民主，點名國民黨主席朱立倫應負起最大政治責任；國民黨組發會主委許宇甄細數民進黨國會多數時多次強行通過初審，「最沒資格講的，就是林右昌和民進黨」。
多名綠營立委前晚九時許即赴會議室，高喊誓死守護罷免權；幾名藍營立委也在前晚10時許抵達現場戒備。據了解，民進黨立委晚間行動只是「欺敵」，未徹夜守在會議室前；國民黨立委則帶著睡袋、躺椅夜守現場，再以膠帶、保鮮膜封住會議室入口。民進黨立委昨晨欲進入會議室，發現已遭阻擋，雙方引爆衝突。
國民黨立院黨團昨天火速將「選罷法」修正草案送出委員會，民進黨立委氣得找立法院長韓國瑜討公道；韓國瑜回應，會進行通盤了解再向大家報告，更強調自己絕對不會被鷹派綁架。
民進黨立委怒批國民黨搞「國會戒嚴」，氣沖沖直奔院長室找韓國瑜討公道，結果韓國瑜人不在辦公室，僅有立法院秘書長周萬來出面說明。
下午2時，立法院進行黨團協商，原定協商課程審議會委員會、憲法訴訟法等事項，民進黨立委拒絕參加並前往協商現場「踢館」，會議因而開不下去。韓國瑜強調自己沒有神隱，「大家可以看見我眼睛很紅，從早上就不是很舒服，我也知道早上發生的事情，院裡面的訊息我都知道」。
韓國瑜宣布協商散會後，民進黨立委一行人又隨即到立法院會客室。民進黨團主張上午委員會的會議無效，要求韓國瑜依立法院職權行使法第68條，為此重大事項與爭議進行朝野協商。韓國瑜則回應，「有人說電腦不見、有立委受傷，還有很多細節」，進行通盤了解之後，再跟大家報告。
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