選罷法3分鐘出委員會 綠批國會戒嚴 藍：不讓國會停擺

國民黨立委16日占據立院走廊，阻擋民進黨立委進入會議室。衝突過程中，國民黨立委林沛祥(右)、民進黨立委李坤城(左)火爆互嗆。(記者曾原信／攝影)

立法院內政委員會昨再度審議公職人員選舉罷免法修正草案，朝野再爆激烈衝突；國民黨 籍召委徐欣瑩在開會後火速宣布初審通過罷免票須高於當選票、禁公布民調時間從10天減為3天等提案，前後只花3分鐘便散會。

此案源自國民黨立委許宇甄等人提案，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，盼終止「惡罷」，遭綠營批評剝奪人民罷免權。朝野11月20日首度爆發衝突，12月5日僅完成詢答及宣讀條文，昨是第三度審查法案。

由於法案有1個月冷凍期，本會期將延會至明年1月21日，且立法院正副院長韓國瑜 、江啓臣將在明年1月18日組祝賀團前往美國，昨天是選罷法修正草案要闖關二、三讀，必須送出委員會的關鍵日。藍營立委為此夜守立院、拂曉出擊，封鎖會議室走廊，力阻綠營立委阻撓議事，雙方因此爆發數波衝突。

提前進入委員會的徐欣瑩，上午9時一到宣布開會，1分鐘完成8項條文審查，包括罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數才能過關，以及禁止公布民調從投票前10日縮短為3日等條文。她並表示，提報院會前須經黨團協商，隨後於9時3分宣布散會。

民進黨 團不滿此結果，旋即在議場前集結怒吼「國會戒嚴！霸凌民主！」譴責國民黨團「一分鐘閹割民權」、程序不正義、阻擋開會自由，會後更兵分多路「協尋」立法院長韓國瑜，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，否則將究責；且爭議化解前，韓國瑜不得進行任何議案協商。

國民黨團總召傅崐萁反控民進黨立委前晚在會議室前「擺拍」恫嚇在野黨，國民黨團須捍衛人民的託付及權益，守護主席台。徐欣瑩也控民進黨立委搬走內政委員會電腦，阻撓議事，且相關條文均保留送黨團協商，沒有強行通過，「會這樣也是不得已，因民進黨團不給開會，但不能讓國會停擺。」

民進黨秘書長林右昌嚴厲譴責國民黨摧毀民主，點名國民黨主席朱立倫應負起最大政治責任；國民黨組發會主委許宇甄細數民進黨國會多數時多次強行通過初審，「最沒資格講的，就是林右昌和民進黨」。

多名綠營立委前晚九時許即赴會議室，高喊誓死守護罷免權；幾名藍營立委也在前晚10時許抵達現場戒備。據了解，民進黨立委晚間行動只是「欺敵」，未徹夜守在會議室前；國民黨立委則帶著睡袋、躺椅夜守現場，再以膠帶、保鮮膜封住會議室入口。民進黨立委昨晨欲進入會議室，發現已遭阻擋，雙方引爆衝突。

國民黨立院黨團昨天火速將「選罷法」修正草案送出委員會，民進黨立委氣得找立法院長韓國瑜討公道；韓國瑜回應，會進行通盤了解再向大家報告，更強調自己絕對不會被鷹派綁架。

民進黨立委怒批國民黨搞「國會戒嚴」，氣沖沖直奔院長室找韓國瑜討公道，結果韓國瑜人不在辦公室，僅有立法院秘書長周萬來出面說明。

下午2時，立法院進行黨團協商，原定協商課程審議會委員會、憲法訴訟法等事項，民進黨立委拒絕參加並前往協商現場「踢館」，會議因而開不下去。韓國瑜強調自己沒有神隱，「大家可以看見我眼睛很紅，從早上就不是很舒服，我也知道早上發生的事情，院裡面的訊息我都知道」。

韓國瑜宣布協商散會後，民進黨立委一行人又隨即到立法院會客室。民進黨團主張上午委員會的會議無效，要求韓國瑜依立法院職權行使法第68條，為此重大事項與爭議進行朝野協商。韓國瑜則回應，「有人說電腦不見、有立委受傷，還有很多細節」，進行通盤了解之後，再跟大家報告。