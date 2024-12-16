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蔡英文陽明山豪宅涉違建 李敖女兒投訴 蔡辦：家人短租

記者侯俐安／台北報導
蔡英文PO出的居家照片，她的房間落地窗外是整片花園庭院。（取材自臉書）
蔡英文PO出的居家照片，她的房間落地窗外是整片花園庭院。（取材自臉書）

有媒體報導台北陽明山一棟豪華別墅出現大量隨扈，指稱是前總統蔡英文租用入住，並稱有三處違建被查報。蔡英文辦公室回應表示，該房舍中是家人短期租用，大量隨扈並非事實；部分不符建管規範之構造物，是承租前既已存在。

已故作家李敖的長女李文投訴，陽明山住家附近一棟豪華別墅，今年年中以來出現大量隨扈維安人員，經查為蔡英文租用入住。

蔡辦表示，蔡英文已於今年5月卸任，所謂大量隨扈及道路交通管制並非事實；至於報導所指房舍中部分不符建管規範之構造物，是承租前既已存在，經向所有權人房東了解，為房東當初購入該房舍並重新裝修時，原設計師未依程序申請所致，刻循建管處來函所敘明之程序尋求救濟，並委託專業人員協助辦理改善與補正。

李文檢舉的違建案予以查報。（取材自台北市建管業務e辦網）
李文檢舉的違建案予以查報。（取材自台北市建管業務e辦網）

前總統蔡英文5月卸任後宣稱住在敦南寓所，但李敖長女李文察覺，陽明山住家附近一棟豪華別墅出現大量隨扈，經查就是蔡英文租用入住，而該屋有三處違建被李文查報。

李文投訴中天新聞網指出，她的台北市陽明山住家附近有一棟豪宅別墅，自今年年中以來出現大量隨扈維安人員，不時有車隊進進出出，附近道路還要交通管制，並且看得到有人從別墅帶狗出來遛，鄰居之間口耳相傳，該屋就是蔡英文卸任總統之後的住處之一。雖然蔡英文對外宣稱卸任後原則上住在敦南寓所，但從蔡英文8月、9月PO出的居家照片來看，她的房間落地窗外是整片花園庭院，李文比對別墅租售廣告照片與蔡英文卸任後釋出的多張居家照片，確認蔡英文已經來當她的鄰居。

長期注意社區違章建築、環境保護等問題的李文想到，該棟別墅的地主過往多有違建紀錄，經過她詳細檢查，這棟占地百坪坐擁櫻花、落羽松、青桐樹花園的豪華別墅，在三樓屋頂平台、二樓陽台、一樓空地大門，共有三處違建加蓋。

蔡英文 房東

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