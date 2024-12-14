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勞團絕食100小時未獲回應 諷勞動部淪總機部

記者葉冠妤╱台北14日電
勞工團體在勞動部前絕食抗議，13日下午達100小時，不滿勞動部長洪申翰始終未出面，勞團怒批勞動部已成「總機部」。(記者余承翰／攝影)
勞工團體在勞動部前絕食抗議，13日下午達100小時，不滿勞動部長洪申翰始終未出面，勞團怒批勞動部已成「總機部」。(記者余承翰／攝影)

桃市產業總工會等勞團在勞動部前發起工人絕食行動，截至昨天下午滿100個小時，仍等不到勞動部長洪申翰出面。桃產總昨諷勞動部已淪為「總機部」，對勞團訴求僅轉知有關部會，拿不出自己的態度跟立場，社運老朋友洪申翰也已經不是當年的洪申翰。並預告還會再回來勞動部。

桃市產總理事長朱梅雪說，工人絕食100小時過去，洪部長只扮演「總機」角色，對增加國定假日、公務人員納入職安法、修善勞基法等議題，毫無實質回應，只會轉達意見，推給考試院、內政部，勞動部應改名叫總機部，呼籲洪部長不要只是當賴總統的政治滅火器。

中鋼集團總工會秘書長林昶志說，原本認為社運背景的洪申翰能理解勞工的聲音，但現在的洪部長，已不再是老朋友洪申翰，而是賴清德總統任命的勞動部長，表現就代表了賴總統對勞工議題的態度。

桃產總秘書魏豫綾強調，勞動部應說明北分署霸凌案第一份調查報告為何出現「目的良善」這種內容？對公務人員納入職安法的立場。其次，應針對就安基金濫用提出具體改革方案；面對低薪高工時問題，是否增加國定假日、修善勞基法，勞動部、行政院至今也仍未表態。

對此，勞動部回應，正在積極研議強化就安基金把關機制、職場霸凌法制化作業，針對低薪、高工時的議題，也會持續鼓勵勞資雙方建立協商機制，與工會簽訂團體協約，或透過勞資會議協議，約定合理工時及薪資。勞動部目前正規畫各地工會的請益之旅，將蒐集工會團體建言，納入評估及參考。

勞工 賴清德 內政部

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