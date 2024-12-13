衛福部涉霸凌 8申訴僅3案成立 挨批未記取勞動部教訓

衛福部12日公布疑涉霸凌案件調查結果，次長呂建德說，接獲八件疑似霸凌案件，調查確認三案成立、共七人處分。（記者曾吉松／攝影）

衛福部昨天公布霸凌案調查結果，共有八人遭到申訴調查，其中三人經認定霸凌屬實，五人不成立。但調查結果公布後，爭議仍未止息，包括長照 司祝姓司長要求同仁做伏地挺身的影片流出，民眾黨立委陳昭姿更直言，衛福部並未記取勞動部的教訓。

主持調查小組的衛福部次長呂建德說，調查過程共訪談近百人發現，有三人出現對下屬咆哮，不合理多次退公文等濫用職權情勢，包含保護司簡任視察記大過一支，移付懲戒、調職；長照司專門委員記大過一支、調職及社工司簡任視察記小過一支。

呂建德說，其餘五件霸凌案不成立，包括長照司祝姓司長要求同仁在健康操時間深蹲、伏地挺身，且於調查期間向同仁表達期望「支持司長」，有違公正調查疑慮，而祝司長沒有強迫而是鼓勵同仁運動，這部分不構成霸凌，但管理、領導等行政處置不當，記小過一支。

而劉姓主秘兼社保司長被指控在擔任健保 署台北業務組長期間，要求同仁自我找出問題嚴重性，才不會被「他殺」等不當比喻。呂建德說，調查認定此未構成職場霸凌要件，但用語及比喻失當，記申誡二次，免兼社保司長，主秘則為幕僚單位，不調動。

有關保護司張姓及社工司蘇姓二位司長部分，呂建德說，經調查雖認定二人沒有職場霸凌，但針對司內同仁霸凌行為未有效制止，監督管理不周各記申誡一次。至於，健保署陳姓副署長於心健司長任內，遭控要求同仁協助批核公文，經調查與事實不符，另國會組主任遭指控霸凌不成立。

「衛福部懲處結果令人憤怒且失望」，社工師全聯會前理事長張淑慧說，社福體系長期守護社會安全網、發展長照資源等重任，同仁努力守護國人承受極大壓力，如今成霸凌案的處置焦點，「根本是給了棒子，卻沒給蘿蔔。」隨著政策增加但社福人力職缺有無依比例增加等，這些組織氛圍、人事細節才是壓垮駱駝的稻草。