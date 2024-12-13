就安基金疑濫用 朝野共識預算砍3億 勞長：遵照辦理

勞動部就業安定基金疑遭濫用，今年度預算遭砍3億台幣，勞動部長洪申翰說，遵照辦理。(記者林伯東／攝影)

勞動部就業 安定基金疑遭濫用，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商中央政府總預算 附屬單位預算案，朝野同意將今年就安基金中的促進國民就業計畫服務費用刪除3億元（台幣，下同，約920萬美元）。勞動部長洪申翰說，遵照辦理，會好好檢討。

立法院朝野黨團昨完成「今年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」第二輪協商，力拚今天院會表決，完成三讀。由於在就業安定基金用途明細表中「促進國民計畫服務費用」，原編列80多億元，國民黨 立委賴士葆提案，過往預算實現率僅八成七至九成二，預算與決算數差了10%，應該節省公帑，因此刪除服務費用3億元。

國民黨立委張智倫說，勞動部前部長許銘春是否亂花就安基金，引發外界關注，就安基金不應被當作部會首長的零用錢或小金庫，未來如何防止濫用，先前霸凌案調查報告對此隻字未提，勞動部要提專案報告檢討。

洪申翰說，他先前說過一個月內會提檢討方案，明年度預算也會是大家關注重點，一定會檢討；至於相關弊端，檢調已在查察，他們會配合查辦，相關事證都會送政風和檢調，絕不逃避或有任何包庇。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，不護短不包庇，該改革就改革，同意減列今年度剩餘費用。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨赴監察院陳情，呼籲應公布就安基金支出明細，並針對失能者家庭免徵就安費。勞動部回應，將積極檢討，一個月內提改善作法。