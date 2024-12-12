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大法官人事 王碧芳審過性侵殺人 唯一明確挺死刑

台灣新聞組／台北12日電
大法官被提名人王碧芳11日赴立院接受審查。(記者潘俊宏／攝影)
大法官被提名人王碧芳11日赴立院接受審查。(記者潘俊宏／攝影)

立院全院委員會昨天續審大法官人事案，此次共有7位大法官被提名人，前兩天共審查五位被提名人，只有王碧芳一人明確表達支持死刑。立院今天將再審查最後兩人，預定本月24日行使同意權投票。

王碧芳昨答詢說，29年前辦過一件性侵殺人案，被害者媽媽陳述時的哀戚面容，彷彿已跟著女兒死去。她認為，犯罪情節嚴重，若無相對應的終身監禁、不得假釋的制度，採取死刑才是罪責相當。民進黨立委陳冠廷問，罪責相當是否包含死刑，徹底隔離於社會？王說：「對，這是我個人的看法。」

昨天審查時，被提名人陳運財、何賴傑都不贊成死刑。司法院副院長被提名人姚立明前天雖表示支持死刑，但認為給予被判決死刑的人比較嚴格的條件。

國民黨立委黃健豪昨詢問何賴傑，憲法法庭要求立法機關配合修正，有沒有侵害立法權？何賴傑說，憲法解釋等同於法律，判決效力跟立院訂出的法律效力同等，但司法跟立法的功能不一樣，大法官解釋提示一些標準，將來會碰到一些困難。黃聽後無法認同，強調真正的法律形成要件是經由民意討論、立院攻防、正反面論述，之後形成共識或表決。

何賴傑在回答國民黨立委牛煦庭詢問時表示，憲法判決既然認定死刑不構成違憲，將來有個案，他會尊重判決先例，若沒有出現其他改變的情事之前，他會尊重判決。牛煦庭則質疑，這是試圖用政治話術迴避問題。

民眾黨立委麥玉珍詢問陳運財，超過八成民意反對廢除死刑；陳運財表示，憲法法庭應審酌民意，但不受民意拘束，大法官解釋憲法，基本上是從憲法角度審查，並不認定個案。

民進黨立委蘇巧慧詢問，未來若有機會成為大法官，人民法感情會成裁判時重要依循？何賴傑說，作為學者不會去考慮這個，但作為大法官被提名人，須考量人民正當的法律感情。

大法官 國民黨 民進黨

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