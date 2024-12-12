我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二度出手 南韓檢警再次突襲搜索總統府

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

謝宜容飆罵、摔公文霸凌同仁 吳員每月加班80小時被壓垮

台灣新聞組／台北12日電
根據勞動部調查報告顯示，北分署前署長謝宜容長期貶低同仁、咆哮、怒罵。圖為謝宜容日前自錄道歉影片。(取材自YouTube)
根據勞動部調查報告顯示，北分署前署長謝宜容長期貶低同仁、咆哮、怒罵。圖為謝宜容日前自錄道歉影片。(取材自YouTube)

「謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓北分署過去一段時間陷入系統性管理失能，更產生寒蟬效應，同仁對不合理工作不敢向上級請求修正，也怕被秋後算帳而不敢走申訴管道…」勞動部長洪申翰表示，有同仁透露被迫跑步時掉淚，到底是什麼樣主管才會做這種事？

調查小組委員、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，吳員在事發兩個月前曾表露輕生意念，與同仁談到「本案做不到，但不能怎麼辦啊，那就自我了斷啊。」事故發生前三個月，吳員每月平均加班超過80小時，長期一人獨立操持，壓力下身心遭壓垮。

勞動部重啟調查小組發現，謝宜容對工作要求非常嚴苛及繁瑣，曾有活動簡報資料被退回修改45次，報告未達其標準，承辦人員及主管均要承受持續性怒罵、咆哮及責難，有人被飆罵30分鐘、有人被當場罵哭，謝宜容的用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶？」對主管則說「你不具主管特質、Troublemaker（麻煩製造者）」。

謝宜容還曾多次片面認定同仁工作表現不當，要求同仁自行簽辦承認錯誤及建議懲處公文，動輒怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文，更以「高二階思考」為名，要求同仁處理超出職位責任範圍事務，讓同仁身心俱疲，許多人因此求助身心科。

調查小組外部委員表示，根據受訪談者提供的錄音等資料可見謝宜容離譜行徑，謝不但常公開表達署長是她師父、與署長很好、每天跟署長討論事情，還說跟部長常通電話，導致同仁有寒蟬效應。

報告顯示，謝宜容長期高壓、威嚇的管理模式，讓北分署離職率飆高；謝任分署長一年八個月期間，離退任人員81人，其中具公務員身分的35人中有15人平調或降調，比率超過四成。

勞動部日前針對吳姓公務員之死重啟調查，公布調查結果，由勞動部長洪申翰親上火線對外...
勞動部日前針對吳姓公務員之死重啟調查，公布調查結果，由勞動部長洪申翰親上火線對外說明。(記者林伯東／攝影)

上一則

縱火燒8人案逃死刑 朱立倫轟典型廢死：將嚴審大法官

下一則

陸擴大軍演？ 軍事專家：就算編故事 國安至少應提航跡

延伸閱讀

「我累了」吳姓公務員之死 離職人員稱永遠不想再見到謝宜容

「我累了」吳姓公務員之死 離職人員稱永遠不想再見到謝宜容
台公務員之死認定肇因是她霸凌 調查揭「最後一根稻草」

台公務員之死認定肇因是她霸凌 調查揭「最後一根稻草」
謝宜容涉採購、裝潢弊案 檢調約談23人

謝宜容涉採購、裝潢弊案 檢調約談23人
勞團絕食抗議 勞長允諾一個月內檢討就安基金

勞團絕食抗議 勞長允諾一個月內檢討就安基金

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
瓊瑤離世，留下估計超過40億台幣的版權費。（本報資料照片）

瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利

2024-12-09 01:26

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保