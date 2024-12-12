謝宜容飆罵、摔公文霸凌同仁 吳員每月加班80小時被壓垮

根據勞動部調查報告顯示，北分署前署長謝宜容長期貶低同仁、咆哮、怒罵。圖為謝宜容日前自錄道歉影片。(取材自YouTube)

「謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓北分署過去一段時間陷入系統性管理失能，更產生寒蟬效應，同仁對不合理工作不敢向上級請求修正，也怕被秋後算帳而不敢走申訴管道…」勞動部長洪申翰表示，有同仁透露被迫跑步時掉淚，到底是什麼樣主管才會做這種事？

調查小組委員、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，吳員在事發兩個月前曾表露輕生意念，與同仁談到「本案做不到，但不能怎麼辦啊，那就自我了斷啊。」事故發生前三個月，吳員每月平均加班超過80小時，長期一人獨立操持，壓力下身心遭壓垮。

勞動部重啟調查小組發現，謝宜容對工作要求非常嚴苛及繁瑣，曾有活動簡報資料被退回修改45次，報告未達其標準，承辦人員及主管均要承受持續性怒罵、咆哮及責難，有人被飆罵30分鐘、有人被當場罵哭，謝宜容的用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶？」對主管則說「你不具主管特質、Troublemaker（麻煩製造者）」。

謝宜容還曾多次片面認定同仁工作表現不當，要求同仁自行簽辦承認錯誤及建議懲處公文，動輒怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文，更以「高二階思考」為名，要求同仁處理超出職位責任範圍事務，讓同仁身心俱疲，許多人因此求助身心科。

調查小組外部委員表示，根據受訪談者提供的錄音等資料可見謝宜容離譜行徑，謝不但常公開表達署長是她師父、與署長很好、每天跟署長討論事情，還說跟部長常通電話，導致同仁有寒蟬效應。

報告顯示，謝宜容長期高壓、威嚇的管理模式，讓北分署離職率飆高；謝任分署長一年八個月期間，離退任人員81人，其中具公務員身分的35人中有15人平調或降調，比率超過四成。